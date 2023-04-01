Подмосковный «Химик» впервые вышел в 1/2 финала плей-офф ВХЛ

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Воскресенский "Химик" в первый раз вырвался
в ½ финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. 2 апреля клуб сыграет с сибирским
"Металлургом".
В сезоне 2022-2023 подмосковный "Химик" выиграл больше половины матчей. Это вывело его на девятое место. В плей-офф клуб выиграл у "Тамбова" (4:2) и "Зауралья" (4:1).
Любители хоккея ожидают, что матч между "Химиком" и "Металлургом" будет интенсивным. Из-за солд-аута посмотреть игру можно онлайн в прямом эфире "Телеканала 360", а также в аккаунтах телеканала на YouTube, в VK и Телеграме.
Плей-офф ВХЛ состоит из матчей до четырех побед в серии. Овертаймы проводятся до первой заброшенной шайбы.
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