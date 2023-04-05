Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева: «Сильные соперники — это важно!»

22 апреля в Москве пройдет турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Кремля — Гордость России!». Организатор — президент Российского танцевального союза и Евро-Азиатского танцевального совета, почетный вице-президент WDC, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов

Многократные обладатели Кубка Кремля, двукратные чемпионы России, финалисты всех крупнейших турниров мира Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева рассказали о насыщенной танцевальной жизни, подготовке к соревнованиям в Кремле, потрясающей атмосфере Чемпионата России, а Валерия поделилась опытом, который может быть полезен родителям, мечтающим видеть своих детей танцорами.

"Чемпионат России стал для нас красивой точкой в марафоне турниров"

Кирилл: В этом году на чемпионате РТС мы второй раз стали чемпионами России вместе с Валерией. Атмосфера на турнире была потрясающая. Было фантастически приятно танцевать, собралось очень много болельщиков активных, эмоциональных. Давно такого не было. Мы вспомнили, что только лет 12-13 назад, когда танцевали еще Славик Крикливый с Анной Мельниковой, Сергей Сурков с Мелей, было что-то подобное, также весело, ярко.

Валерия: Были настоящие соревнования, ажиотаж, накал. Это, мне кажется, для каждого танцора здорово, это помогает. Когда есть сильные соперники – это важно! Ты из себя достаешь самое лучшее, чтобы доказать, занять свое место. Давно не было такой атмосферы. Почаще бы так было!

Кирилл: Что касается нашего танца, мы никогда полностью не бываем довольны им после турнира, потому что мы сначала видим ошибки, то, что хочется поменять, доделать. Поэтому работаем и готовимся дальше.

Валерия: У нас этот чемпионат России был соревнованием, которое проходило третьи выходные подряд. До этого было два достаточно масштабных, больших турнира, а первенство РТС было заключительным. Так что присутствовала уже определенная усталость, но в то же время и накатка какая-то. Так что Чемпионат России стал для нас красивой точкой в марафоне этих событий.



Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Фото: Алексей Исмагилов



"Будет очень насыщенный сезон"

Кирилл: Мы в этом году на данный момент станцевали все, что планировали, даже больше. Очень рады, что смогли долететь в Корею. В начале январе в Англии UK станцевали. Потом был Crystal Ball в Питере.

Валерия: Достаточно насыщенное начало года получилось. И я очень надеюсь, что если все сложится, то у нас 2023-ий и дальше будет очень плотно заполнен танцевальными событиями.

Кирилл: Будет очень плотный сезон, потому что Азия открывается, к счастью. Уже открылась. Поэтому сейчас, думаю, много турниров нам предстоит.

Валерия: Будут и шоу, и разные проекты, сборы. Это замечательно! Мне кажется, все танцоры очень этого ждали.

Кирилл: К всеобщей радости, всё потихонечку восстанавливается. И в России появляются новые турниры. Для профессионалов пока не так много, но я слышал, что пытаются еще больше сделать, двумя федерациями объединиться. Я думаю, что в дальнейшем будет проводиться гораздо больше танцевальных событий.

Валерия: Есть сложность с тем, что приехать сюда пока не могут многие профессионалы. Сложно добраться, прямых рейсов нет, ну и прочие трудности. В тех составах, в которых мы танцуем за границей, в Англии, было бы очень круто посоревноваться в России, чтобы все эти пары приехали на тот же Кубок Кремля. Это было бы очень здорово, если бы именно в России был масштабный мировой турнир. Но пока это, наверное, просто невозможно.

Кирилл: С зарубежными танцорами у нас по-прежнему прекрасные отношения, никто в негатив не уходит, все общаются, всё в порядке в этом смысле. И мы знаем, что многие хотели бы приехать и станцевать у нас. Мешают этому на данный момент только внешние обстоятельства.

"Хорошо было бы сделать дуэль чемпионов"

Валерия: Хотелось бы чтобы у нас прошел какой-нибудь титульный турнир, чемпионат мира или Европы, как это раньше было в Кремле. Это было бы важно! А что касается какого-то кайфа и атмосферы, отлично было бы если бы добавилось какое-нибудь масштабное танцевальное событие в Сочи, например, или еще где-то на побережье. Когда-то турниры проводили в Одессе очень теплые, атмосферные.

Кирилл: Я думаю, что даже нет смысла фантазировать на эту тему, потому что я знаю, что такие турниры уже делаются. И в Ялте, и в Сочи. Они просто пока не такие масштабные. Но я уверен, что в дальнейшем все получится. Плюс Женя Смагин проводит два турнира для профессиональных танцоров в камерном красивом помещении, там тоже все очень атмосферно и много людей.

Валерия: А мне бы хотелось, чтобы что-то вроде турнира Жени Смагина, такого как Crystal Ball, переместить именно куда-то на юг, в лето. Это было бы классно! Ну и, понятно, что помимо локации очень важно то, как организовано событие. И третий момент — это участники. Хочется, чтобы пары интересные приезжали, танцевали. Может быть, какое-то шоу известных танцоров. Вот эти все составляющие делают турнир интересным. Состав – это очень важно. И этого, конечно, сейчас не хватает. Хорошо было бы объединить две федерации, сделать какую-то дуэль чемпионов, например. Было бы здорово!

Кирилл: Я думаю, что много проектов есть, правда пока в головах только. Но я уже слышал об этом. Поэтому в будущем, я уверен, будет все хорошо.



Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Фото: Олег Коныжев



"Каждый танцор хочет дойти до вершины, до первого места"

Кирилл: Мотивация у нас одна, поскольку мы еще не выиграли, не победили. Думаю, каждый танцор хочет дойти до вершины, до первого места. Оно у нас одно. Поэтому пока здоровье позволяет, будем продолжать. По крайней мере для меня мотивация в том, что пока еще не выиграл.

Валерия: Для меня, конечно, тоже. У нас в принципе общие с Кириллом цели. В двух словах трудно объяснить, что я чувствую. В какой-то момент я уже закончила свою карьеру. Семья, ребенок появились. И как-то даже не было мысли, что я вернусь и буду танцевать, успешно танцевать. Я просто очень люблю танцы и хотелось дальше продолжать двигаться. Изначально думала, что, может быть, просто шоу какие-то буду танцевать. Мной движет, конечно, безграничная любовь к танцам. Я просто не представлю себе, как это сесть дома, быть только мамой и просто преподавать. Для меня это как тюрьма. Всегда хочется выходить на паркет, на тренировку, получать эти эмоции, этот адреналин, потому что я вообще без него не могу жить. И, конечно, так как у меня получилось вернуться, да еще с таким партнером, то хочется доказать, выиграть, дойти до конца. У меня как-то все здесь сложилось круто.

Кирилл: 7 апреля мы улетим на Тайбэй, и там у нас будет еще один турнир до Кубка Кремля. Мы чуть-чуть выдохнули и можем начать полноценную подготовку. Сейчас в голове немного сумбур, потому что массу всего хочется сделать. Но на днях мы сядем и составим планы. Пока только какие-то идеи.

Валерия: После чемпионата России немножко выпали из ритма, потому что заболели, потом сборы были. Работаем в основном с парами. Пока не тренировались. Поэтому получился небольшой перерыв. Но уже начинаем выстраивать новые цели. Впереди Кремль, потом и Блэкпул.

Кирилл: В любом случае будет что-то новое. Но пока оставим это в секрете.

Валерия: Мы всегда стараемся развиваться, что-то менять, пробовать.

"Сразу видно, есть талант или нет"

Валерия: Я давно хочу дочку в танцевальный мир вводить. И хотела бы, чтобы она пришла на Кубок Кремля. Там так красиво, ей бы точно понравилось. Но однажды мы были на сборах, она пришла с няней, увидела, что я с кем-то танцую, и началась такая истерика: "Мама моя! Все отойдите!" Поэтому еще ни разу Аделя не приходила на события. Я бы этого хотела, но надеюсь, что она меня не узнает на паркете (смеется), не увидит, а просто посмотрит турнир. Не знаю, как это будет. Может и приведу ее в Кремль. Но прошлый опыт был стрессом и для меня, и для нее, поэтому пока с осторожностью об этом думаю.

Аделе сейчас три с половиной года. Танцами она пока не занимается, но мы уже обсудили с Русланом, что раз в неделю стоит приводить ее на занятия, чтобы девочки с ней занимались. Потому что меня она точно воспринимать не будет. Хотим попробовать. Она дома танцует, конечно, и поет, и воображает. В садике тренеры по гимнастике говорят, что она слушает, повторяет. Но когда мама дома показывает, она не реагирует. Говорит: "Вы все сядьте! Смотрите как надо, я вам покажу". Нас с Русланом как педагогов не воспринимает.

Тем, кто мечтает видеть своих детей танцорами, посоветую сначала попробовать. Пока не попробуете, вы не поймете это только ваше желание, или ребенок тоже этого хочет, и у него есть к этому способности. Я с моей дочкой, как уже сказала, начну с одного раза в неделю. Посмотрим, понравиться ли ей. Если да, то дальше будем заниматься. Заставлять, конечно, не будем. Да это и невозможно. Если взять нашу Аделю, она не будет заниматься если ей не понравится. И уговаривать, а тем более заставлять бесполезно. Но все индивидуально, зависит от ребенка. Если родители танцующие, то однозначно стоит попробовать. А затем нужно наблюдать, смотреть. Это сразу видно, есть талант или нет. Наша Аделя, конечно, творческая, внимание, сцену любит, но как дальше сложится, не знаю, посмотрим.

"Набраться позитивных эмоций как минимум на месяц"

Кирилл: Всем, кто будет на Кубке Кремля, мы по традиции желаем получить удовольствие. Зрителям набраться позитивных эмоций как минимум на месяц, насладиться танцем! Танцорам, которые будут выступать – легкого паркета! И, конечно, тоже получить удовольствие.