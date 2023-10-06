Игры дружбы - новый глобальный формат в спортивном движении

Первые Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года

Предметная дискуссия о проведении международных Игр дружбы состоялась на первом форуме "Азартные игры: отчисления на спорт", участниками которого стали руководители спортивных организаций, букмекерских компаний и представители органов власти.

Как пояснил заместитель министра спорта Одес Байсултанов, Игры дружбы – это вызов спортивным недоброжелателям России, а также демонстрация силы и мощи нашей страны.

"Эти Игры отметят ключевое место России в мировом спортивном движении",

– подчеркнул Одес Байсултанов.

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, со своей стороны, отметил, что главная задача Игр дружбы – "вернуть спорту истинные ценности, объединять людей, быть миротворцем". При этом Игры дружбы будут коммерческими соревнованиями. Спортсмены получат медали из чистого золота. Несколько букмекерских компаний на форуме уже заявили о своей готовности сформировать призовой фонд.

Форум, организованный Минспортом, Единым регулятором азартных игр (ЕРАИ) и спортивной платформой Фонда Росконгресс, стал также площадкой для обсуждения мер противодействия нелегальным организаторам азартных игр, борьбы с лудоманией, повышения привлекательности спорта для букмекеров, развития личных брендов спортсменов и пр.

Особое внимание участники уделили теме развития основного механизма внебюджетного финансирования спорта – целевым отчислениям от букмекерской деятельности. По итогам 2022 года 123 федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта и три профессиональные лиги получили от ЕРАИ 13,8 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом целевые отчисления выросли на 38%.

"За три квартала этого года мы удержали 13,2 миллиарда рублей. На конец года можно прогнозировать не менее 18 миллиардов рублей. Во многом рост связан с борьбой с нелегальными букмекерами",

– сообщил генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев. По словам Одеса Байсултанова, для контроля над этими средствами и их эффективного использования будет создана специальная комиссия.

Руководители федераций разных видов спорта указали на значимость целевых отчислений в организации зрелищных турниров. При этом не менее 20% этих средств федерации должны направлять на развитие детского спорта.

"Мы используем деньги от букмекеров не только на турниры для лидеров. Звезды спорта рождаются из детей, поэтому очень важно, что мы можем тратить отчисления на наших деток, ведь именно они – наше будущее",

– напомнила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Значительное внимание на форуме было уделено зимней Спартакиаде сильнейших, которая станет главным турниром предстоящей зимы. Участники мероприятия могли по AR-меткам посмотреть видеоролики с главными звездами возрожденного турнира, организатором которого выступает Центр спортивной подготовки сборных России.

"Масштабный турнир пройдет в пяти регионах. 107 комплектов наград будут разыграны в 14 видах спорта",

– рассказал директор ЦСП сборных России Георгий Брюсов.

Представители федераций получили на форуме много полезной информации от букмекерских компаний. В том числе для профильных специалистов были организованы воркшопы на темы, как привлечь спонсора и организовать спонсорскую активацию на своих турнирах и мероприятиях, как работать с аудиторией, формировать контент и многие другие.

Первый форум "Азартные игры: отчисления на спорт" прошел в Москве 2-3 октября. По итогам было принято решение, что он станет ежегодным.