На турнире по бальным танцам в Кремле было разыграно семь кубков

В Москве завершился турнир «Кубок Кремля — Гордость России!»

21 октября в Москве прошел турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!", которого с нетерпением ждали все танцоры и поклонники этого вида спорта, всякий раз заполняющие до отказа Банкетный зал Кремлевского дворца.



По традиции вечер открыл организатор турнира, президент Российского танцевального союза и Евро-Азиатского танцевального совета, почетный вице-президент WDC, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Как всегда безупречно элегантный маэстро Попов, выполняющий также обязанности ведущего всех кремлевских турниров, рассказал о истории турнира и о том, почему он получил нынешнее название.

Станислав Попов: "25 Кубков мира, которые прошли на этом паркете, оставили неизгладимые впечатления своей наполненностью, радостью, темпераментом. И сегодня состоится уже четвертый турнир нашего нового формата "Кубок Кремля — гордость России!", потому что все события, которые проходили здесь – и Кубки мира, и Чемпионаты мира и Европы – за рубежом называли Кубок Кремля. Нам есть чем гордиться! И сегодняшние соревнования еще одно тому доказательство!".

Затем началось поистине завораживающее действо, в котором на паркете сменяли друг друга сильнейшие танцоры латиноамериканской и европейской программы. Потрясающие яркие костюмы участников, восхитительная музыка двух оркестров, попеременно сопровождавших выступления дуэтов, великолепный свет и оформление зала создали ту неповторимую атмосферу кремлевского праздника танца, из-за которой танцоры всего мира стремятся попасть на этот знаменитый турнир.





Всего в этот вечер организаторы разыграли семь Кубков. Самым зрелищным стал турнир по латиноамериканским танцам среди профессионалов. В нем приняли участие двадцать семь дуэтов, в основном представлявших Российскую Федерацию, а также пары из Италии, Китая, Болгарии и Хорватии. Финал этого турнира получился очень сильным и красивым. По традиции публика приветствовала его участников стоя. Из семи сильнейших дуэтов наивысшие баллы судьи поставили Кириллу Белорукову и Валерии Айдаевой. Эта талантливая, амбициозная пара уже не раз побеждала на кремлевском паркете, и в этот раз они снова шли на турнир за победой. Несмотря на богатый послужной список и немалый опыт, победители и в этот раз волновались.

Валерия Айдаева: "Волнение есть всегда, может быть это адреналин. Кирилл у нас поспокойнее немножко, к счастью".

Кирилл Белоруков: "Каждый спортсмен волнуется, за этим люди и идут в спорт, чтобы получить этот адреналин, поэтому волнение, конечно, есть, но не настолько сильное, как было раньше".





В конце вечера обладатели Кубка Кремля среди профессионалов исполнили танец победителей – великолепную самбу, заставившую собравшихся аплодировать чемпионам от начала до конца танца.

Спортсмены в категории любителей выступали с латиноамериканской программой. Здесь престижный трофей достался паре Таха Бату Чошар и Александра Повзун. Как и победители турнира профессионалов, Чошар и Повзун выиграли Кубок Кремля не впервые. Не только судьи высоко оценили мастерство этих спортсменов. Харизматичную пару хорошо знают, любят и горячо поддерживают зрители всякий раз, когда танцоры появляются на паркете.





Соревнования Pro-Am прошли в этот раз по латиноамериканской программе в двух возрастных категориях. В категории А сильнейшими стали Кирилл Белоруков и Марина Максимова. Таким образом, Кирилл увез из Кремлевского дворца в этот день два Кубка. Стоит отметить, что и в этой категории он вместе с Мариной становился победителем неоднократно.





Еще одно интересное направление было представлено на турнире – American Smooth. Зрителям и судьям довелось увидеть, как в этом виде соревновались не только профессионалы, но и юниоры. Это было особенно приятно, ведь юные спортсмены, достигшие высокого мастерства, всегда восхищают своим трудолюбием, целеустремленностью и дарят уверенность в том, что у российского танцевального спорта есть не только легендарное прошлое и великолепное настоящее, но и блестящее будущее.

Выступление сильнейших пар в латиноамериканской программе сопровождал оркестр "Семь ветров". Без вокала его бессменного руководителя Георгия Мушеева невозможно представить соревнования в Кремле. Эта музыка вдохновляет уже не одно поколение танцоров. Под записи этих мелодий тренируются танцоры и учатся танцевать начинающие. Когда же на паркет выходили дуэты с европейской программой, звучала музыка джаз-бэнда "Данслэнд" и любимые всеми песни в исполнении Натальи Зотовой.

По традиции для зрителей в программе были организованы паузы, когда станцевать на уникальном паркете мог каждый желающий.