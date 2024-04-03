«Кубок Кремля – Гордость России!»: новейшая история спортивного бального танца

20 апреля международный турнир пройдет в пятый раз

Вот уже почти 30 лет ни одна весна не обходится без ярких событий по спортивным бальным танцам от президента Российского танцевального союза (РТС), заслуженного деятеля искусств России Станислава Попова. 20 апреля снова на кремлевский паркет выйдут лучшие танцоры латиноамериканской и европейской программ – профессионалы, любители и пары категории Про-Эм. В пятый раз пройдет международный турнир "Кубок Кремля – Гордость России!". И это событие станет первым юбилеем для организаторов, участников и всего российского танцевального сообщества.



Предыстория

Кремлевские турниры по спортивным бальным танцам, проводимые РТС, далеко известны за пределами России и почитаемы всеми танцорами мира. Выйти хоть раз на главный паркет страны, кремлевский – мечта каждого бальника с детства. За 28 лет здесь прошли 25 "Кубков мира" и более 20 чемпионатов мира и Европы Всемирного танцевального совета (WDC) для профессионалов в латиноамериканской и европейской программах. Великую историю танца здесь творили: Донни Бернс и Гейнор Фейвезэр (сейчас Донни Бернс – президент WDC), Алан Торнсберг и Кармен, Полл Килек и Ханна Картунен, Сергей Рюпин и Елена Хворова, Славик Крикливый и Карина Смирнофф и многие другие, все те, кто сегодня стали кумирами для современного поколения танцоров.





История

Как не раз показывала история, не простые события могут создавать новое и прогрессивное. Так обстоятельства марта 2022 года, когда 23 апреля в Государственном Кремлевском Дворце должен был пройти чемпионат европы WDC по латиноамериканским танцам для профессионалов, и к которому шла полная подготовка и выходила уже на финальный этап у организаторов… пришло понимание, что чемпионат не сможет состояться. WDC наложил мораторий на проведение международных соревнований в РФ. Параллельно развивались события, что российские танцоры не могли уже логистически участвовать в знаковых международных турнирах. Поэтому Станислав Попов принял стратегическое решение в поддержку российских пар и пар из дружественных стран и стран СНГ провести турнир с новым названием "Кубок Кремля – Гордость России!", предоставив лучшим танцорам лучшую площадку мира.





Станислав Попов: "Почему именно это название? За почти три десятилетия, безусловно, наши кремлевские турниры всегда получают высокую оценку, это одни из самых впечатляющих событий в мире бального спорта, одни из самых знаковых в Москве и России. И не важно, были ли это чемпионаты или Кубки мира, их уже называли Кубок Кремля с привязкой к значимому месту проведения. Да и мы гордимся этим, как и высокопрофессиональной организацией наших событий, нашими танцорами, которые являются лучшими в мире… все это воплотилось в названии нового турнира – Гордость России!"

102 пары приняли участие в первом "Кубке Кремля – Гордость России!", к российским дуэтам присоединились пары из Болгарии, Армении, Беларуси, Грузии, Румынии, Хорватии и Азербайджана. Соревнования прошли при полном аншлаге, по итогам этого Кубка Кремля Станислав Попов принял решение проводить кремлевские турниры и в данном формате.

Новейшая история

20 апреля 2024 года состоится пятый, уже юбилейный, "Кубок Кремля – Гордость России!". Будет разыграно шесть Кубков, на паркет выйдут более 110 пар, к участию приглашены пары из Италии, Китая, Беларуси, Казахстана, Армении, Хорватии и др. стран. Зрители и болельщики увидят лучшие пары мира, звезд российского профессионального и любительского танца. Это, прежде всего, профессионалы в латиноамериканской программе чемпионы России, неоднократные серебряные призеры чемпионатов мира и Европы Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева, которые стали победителями всех четырех турниров "Кубок Кремля – Гордость России!"; серебряные призеры Кубка Кремля в октябре 2023 года, финалисты Блэкпульского фестиваля 2023 года Андрей и Анастасия Киселевы.

В турнире Профессионалы / Стандарт выступят одни из мировых лидеров в этой программе, неоднократные чемпионы России, призеры и финалисты чемпионатов мира и всех крупнейших соревнований Федор Исаев и Анна Зудилина.





Турнир по латиноамериканским танцам среди любителей соберет 30 пар также лучших танцоров страны. Среди них будет весь звездный состав Чемпионатов и Первенств 2024 и Блэкпульского фестиваля 2023: Таха Бату Чошар и Александра Повзун, чемпионы Первенств РТС, финалисты 2022 и полуфиналисты 2023 года Блэкпульского фестиваля; Николай Паршиков и Алена Гурьянова, которые в турнире Rising Star в Блэкпуле среди 186 пар представителей 23-х стран стали чемпионами; Артем Титивкин и Елизавета Дворянова, серебряные призеры RS Блэкпул! На кремлевский паркет выйдут вице-чемпионы осеннего Кубка Кремля Владимир Усов и Мария Слободчик, бронзовые призеры Шариф Мирханов и Анна Долгополова, которые на прошедших Чемпионатах и Первенствах в марте этого года стали серебряными призерами, Никита Горденков и Белла Бакарова, бронзовые призеры Чемпионатов и Первенств 2024.

В турнире Про-Эм (профессиональный танцор выступает с любителем) выступят 32 элегантных дуэта, которые успешно выступают на турнирах РТС и добиваются высоких результатов и на международных. Свой красивый танец представят многократные победители Кубка Кремля в европейской программе Эльвира Усманова и Александр Борисов и в латиноамериканской Марина Максимова и Кирилл Белоруков.



