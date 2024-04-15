Андрей Патрушев и Екатерина Бралюк: «Кубок Кремля – настоящий праздник танца!»

В ближайшие выходные в Кремле состоится V международный турнир по бальным танцам

20 апреля 2024 года в Государственном Кремлевском Дворце состоится пятый международный турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор и ведущий Станислав Попов – президент Российского танцевального союза, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ.



О своих планах на кремлевский турнир, а также об изменениях и новшествах в российской и международной танцевальной жизни рассказывают многократные финалисты чемпионата России, участники турнира по латиноамериканским танцам среди профессионалов на предстоящем Кубке Кремля Андрей Патрушев и Екатерина Бралюк.

"Всегда хорошо, если больше туров"

Андрей: Текущий сезон у нас получился очень насыщенный, потому что уже возобновились все поездки в Англию и другие страны. Конечно, и количество российских турниров приумножилось. Участников стало намного больше, особенно в категории профессионалы. На последнем чемпионате России была одна восьмая финала, что очень приятно.

Екатерина: Да, радостно было видеть, что в чемпионате РТС в категории профессионалов очень большое количество пар приняло участие. На мой взгляд, вообще по плотности состава, это был один из самых сильных турниров. И всегда хорошо, когда есть чуть больше туров, потому что у нас зачастую полуфинал, а финал иногда даже сразу финал. А здесь было 4 тура, и есть время, от тура к туру прибавлять.

Андрей: Мне еще этот турнир запомнился, потому что на него приехала моя мама, которая последний раз на паркете видела меня 7 лет назад. В этот раз у нас получилось распределить силы таким образом, что лучший танец мы показали в финале. Из запомнившихся ярких турниров для меня как раз таки был чемпионат России, и турнир в Петербурге Crystal Ball.

Екатерина: Согласна, эти два события были самые атмосферные. Ну и английские турниры, конечно, и раньше были нашими любимыми, а сейчас мы еще и соскучились по ним. Всегда классно на них танцевать. И International, и UK тоже запомнились.

Андрей: И, конечно, Кремль. Это всегда запоминающийся турнир. На него выходишь танцевать для себя, и для зрителя. Мы очень любим Кубок Кремля, потому что на нем ощущается настоящий праздник танца.

Екатерина: Это, наверное, самый особенный турнир в России, отличающийся от остальных, он вообще не похож на другие соревнования, наверное, за счет зала, атмосферы и невероятно теплой публики.

Андрей: Недавно мы вернулись из Англии. Танцевали новой турнир. Его проводят Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари совместно с Лорной Ли и Майклом Стилианосом. Новый турнир в городе Брайтон. Невероятно красивый конкурс. Нам очень понравился.

"Соревнований для профессионалов стало намного больше"

Андрей: С этого сезона появилось ощущение, что турниров стало даже больше, чем было до пандемии. Во-первых, вернулись все английские соревнования и другие заграничные. Плюс добавились турниры в России.

Екатерина: Да, мы в России в этом сезоне больше станцевали турниров, чем обычно. Получается английские конкурсы плюс достаточно большого количество событий в России, и в итоге наш соревновательный график стал даже более плотным теперь, чем был до пандемии. Очень многие турниры, которые раньше танцевали любители, сейчас добавили профессионалов. Много событий теперь в серии Гран-при получается. И в Петербурге, и Москве. Поэтому соревнований для нашей категории стало намного больше. И это просто замечательно.





О Кубке Кремля

Екатерина: Сейчас уже до Кремля турниров в наших планах больше нет. Будем тренироваться, готовиться, работать.

Андрей: На Кубке Кремля хотим показать свой лучший танец и получить от этого удовольствие.

Екатерина: В Кремле нас будут поддерживать ученики, которые и сами тоже будут танцевать. Родные, скорее всего, не смогут в этот раз прийти на Кубок. Поэтому нас будут поддерживать все зрители, на что мы очень надеемся (смеется).

"Как всегда, на высшем уровне"

Екатерина: Мы желаем всем гостям получить большое удовольствие от процесса, от лучших пар. И просто отлично провести вечер, с хорошим настроением насладиться прекрасным зрелищем. Организаторам, как всегда, хотим пожелать, чтобы все прошло легко и на самом высоком уровне, как это обычно в Кремле и происходит.

Андрей: Мы желаем Станиславу Попову и Российскому танцевальному союзу провести Кубок Кремля, как всегда, на высшем уровне, и чтобы все получили удовольствие – танцоры, организаторы и зрители!