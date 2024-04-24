Названы чемпионы пятого юбилейного Кубка Кремля

В Кремле прошел очередной по счету танцевальный турнир

20 апреля 2024 года в Государственном Кремлевском Дворце прошел пятый международный турнир "Кубок Кремля – Гордость России!" по спортивным бальным танцам. Организатор и ведущий Станислав Попов – президент Российского танцевального союза, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ.



По традиции это красивейшее, зрелищное и невероятно атмосферное событие собирает поклонников бальных танцев дважды в год. Весенние турниры часто совпадают с первыми солнечными днями в Москве и потому создают радостное, приподнятое настроение у участников и гостей еще до старта самих соревнований. Нарядная публика у стен Кремля, собирающаяся перед началом турнира – особая примета этих праздников.

Ставшее традиционным танцевальное событие вновь собрало на главном паркете страны сильнейших танцоров. Это не открытый турнир, попасть на него можно исключительно по приглашению Российского танцевального союза. И, конечно, такой чести удостаиваются лучшие из лучших танцевальных пар России и некоторые зарубежные дуэты. Пятый по счету Кубок Кремля собрал на главном паркете страны двадцать восемь танцевальных пар на соревновании профессионалов в латиноамериканской программе. Двадцать шесть дуэтов латинистов приняли участие в сражениях за престижный трофей среди любителей. Пятнадцать пар разыграли кубок среди профессионалов европейской программы. А так же, честь выступить на кремлевском паркете и выявить сильнейших заслужили пары Про-Эм. Эти дуэты в латиноамериканской программе соревновались в двух возрастных категориях, и в одной в стандарте.

Большинство участников кремлевских турниров отмечают, что эти танцевальные события для них в гораздо большей степени праздники танца, приносящие радость и вдохновение, чем соревнования за очки и призы. Тем не менее, для каждого, кто выходит на этот паркет важно не только насладиться танцем и зарядиться атмосферой, но и показать максимум возможного как зрителям, так и судьям, получить заслуженные оценки и занять как можно более высокую строчку в турнирной таблице. Вот имена тех, кто в этот раз оказался на пьедестале почета.

Латиноамериканская программа, профессионалы:

1 место – Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева

2 место – Андрей и Анастасия Киселевы

3 место – Андрей Патрушев и Екатерина Бралюк





Латиноамериканская программа, любители:

Шариф Мирханов и Анна Долгополова

Таха Бату Чошар и Александра Повзун

Владимир Усов и Мария Слободчик

Европейская программа, профессионалы:

Федор Исаев и Анна Зудилина

Илья Головченко и Екатерина Стрелкова

Евгений Никитин и Анастасия Милютина

Латиноамериканская программа Про-Эм категория А:

Владимир Усов и Жанетта Клюшина

Алпександр Зевелев и Александра Терещенко

Павел Поваляев и Алина Рева





Латиноамериканская программа Про-Эм категория В:

Антон Алдаев и Лола Агеева

Евгений Сверидонов и Ирина Цветкова

Кирилл Колпащиков и Мария Тимохина

Европейская программа, Про-Эм:

Александр Борисов и Эльвира Усманова

Сергей Коновальцев и Кристина Курт

Андрей Волков и Татьяна Мельникова

Стоит отдельно отметить победу Шарифа Мирханова и Анны Долгополовой в категории любителей турнира по латиноамериканской программе. Эти танцоры еще совсем молоды, но столь зрело передают своим танцем эмоции и так уверенно чувствуют себя на паркете среди именитых соперников, что судьи поставили их на первое место во всех пяти танцах.

Шариф: "Когда-то мы смотрели видеотрансляции этих турниров, а сегодня мы танцевали здесь и стали первыми. Конечно, это очень радостное событие для нас".

Анна: "Мы готовились, ждали этого турнира. Хотели победить и победили. Мы счастливы!"

Ждали зрители, собравшиеся в Банкетном зале Кремля, не только спортивных баталий, но и показательных выступлений от лучших танцоров мира, которыми организаторы из года в год радуют.

В этот раз свой шоу-номер представили Николай Говоров и Евгения Толстая. Этот дуэт совсем недавно, в декабре 2023 года, выиграл чемпионат мира по десяти танцам среди профессионалов в третий раз, а сейчас на Кубке Кремля объявил о завершении своей конкурсной карьеры. Их потрясающее выступление было невероятно тепло встречено не только публикой, но и коллегами-танцорами. Недавние соперники по паркету устроили овации и "качали" Николая на руках. Своим шоу чемпионы мира рассказали о любви к танцу, об отношениях между мужчиной и женщиной, о чувствах, которые способен выразить танец.





Можно только догадываться какую бурю эмоций испытали на этот раз на кремлевском паркете Николай и Евгения. Здесь они не раз соревновались за свою долгую профессиональную карьеру и здесь же объявили о завершении такого важного, большого этапа. Как отметил Станислав Попов, это "важно и очень приятно, что один из сильнейших дуэтов нашей страны, многократные чемпионы мира отмечают столь важные вехи своей танцевальной жизни именно на кремлевском паркете!". Это был один из самых трогательных моментов вечера.

Как обычно, музыкальное сопровождение турниров обеспечивали два замечательных оркестра – "Семь ветров" Георгия Мушеева и джаз-бенд "Данс-ленд" Максима Пиганова, создав неповторимую атмосферу танцевального праздника на ряду с уникальным световым оформлением и великолепным конферансом Станислава Попова.