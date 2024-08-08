Российско-китайское сотрудничество во имя бального танца

В октябре на кремлевском паркете встретятся танцевальные пары из разных стран

19 октября в Государственном Кремлевском Дворце состоится "Кубок Кремля – Гордость России!" – шестой международный турнир по бальным танцам. Организатором турнира, которым пришел на смену "Кубку Кремля", является президент Российского танцевального союза (РТС), народный артист России Станислав Попов.



За прошедшие пять событий на кремлевском паркете танцевали дуэты из Италии, Словении, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Грузии, Азербайджана и Китая. Китайских танцоров хочется особенно выделить среди всех участников. Ведь эта страна самая танцующая в мире. Станислав Попов на протяжении последних пяти лет очень плотно сотрудничает с китайскими организациями по спортивным бальным танцам. Это и личное судейство, и участие пар РТС в китайских соревнованиях, и, безусловно, приглашение лучших китайских танцоров на кремлевские турниры. Пандемия внесла свои коррективы, но после открытия страны взаимообмен и сотрудничество только усилились, тем более что 2024–2025 годы объявлены годами культуры между нашими странами.





Самым плодотворным в сотрудничестве у РТС стал прошедший июль. Станислав Попов лично дважды посетил КНР: с 13–19 июля в Шеньчжене прошел XIX Кубок мира, где команда РТС ювеналы, капитаном которой выступил Евгений Смагин, заняла второе место, и с 25 по 29 июля в Пекине состоялся турнир "Гэлакси" (Galaxy Dance Competicion), посвященный 75-летнему юбилею установления дипломатических отношений между РФ и КНР. На этом турнире Станислав Попов возглавил судейский корпус.

Результативно танцевали и пары РТС на китайских турнирах. В соревнованиях Beijing International Standard Dance World Championship League (Международные соревнования Лиги по спортивным бальным танцам в Пекине) чемпионами профессионального турнира по стандарту стали многократные чемпионы России, серебряные призеры Блэкпульского фестиваля 2024 Федор Исаев и Анна Зудилина, а в латиноамериканской – любители Николай Паршиков и Алена Гурьянова. Вице-чемпионами стали Евгений Сверидонов и Ангелина Баркова в любительских соревнованиях по европейским танцам и профессионалы Виктор Бурчуладзе и Анна Прусакова – в латине.





Соревнования Гэлакси прошли в красивейшем выставочном центре Гуоце возле Пекина. В них участвовали почти две тысячи участников, танцующих во всех категориях. В профессиональном турнире по латиноамериканским танцам чемпионами стали Кирилл Александров и Ульяна Максимкина. А чемпионы Кубка Кремля и победители Блэкпульского фестиваля Rising Stars любители-латинисты Шариф Мирханов и Анна Долгополова не только трижды выступили с показательными шоу-номерами, но и открыли официальную церемонию с группой детей, подготовленных ими в результате работы в тренировочном лагере по программе "Звездный наставник". Все пары РТС, ставшие победителями и финалистами прошедших соревнований, приглашены к участию 19 октября на "Кубок Кремля – Гордость России!", свои приглашения получили и лучшие китайские танцоры – профессионалы и любители, исполняющие латиноамериканскую и европейскую программы, и Чжан Ян, основатель Galaxy Dance, генеральный секретарь Пекинского представительства Китайской ассоциации по бальным танцам (CBDF).

Чжан Ян: "Впервые я увидел Станислава Попова, когда участвовал в соревнованиях много лет назад в Германии и это был мой первый турнир заграницей. Я рад, что теперь мы лично знакомы. Китай, СССР и Россия прошли похожий путь в развитии бального танца. Первые годы также были сложны из-за ситуации в стране. После 1989 года начала осуществляться политика открытости в Китае и стало проще обучаться бальным танцам, и проводить всевозможные конкурсы. Мы рады установить партнерские взаимоотношения и развивать наше сотрудничество в продвижении бального танца".

Большое место в рабочем визите делегации РТС заняла работа танцоров по программе "Звездный наставник". Кирилл Александров и Ульяна Максимкина, Шариф Мирханов и Анна Долгополова почти неделю работали в танцевальной школе Гэлакси. Через их уроки и наставничество прошло около ста участников. Станислав Попов дважды посетил занятия, посмотрел работу и оценил их выступления. Было очень интересно пообщаться с юными китайскими спортсменами всех возрастов.





Ху Ванчен, 7 лет. "Я занимаюсь танцами с 5 лет, больше всего люблю ча-ча-ча, мне очень понравились все практики. Я исполняю соло. Мне очень помогли советы Шарифа и Анны! И мне они очень-очень нравятся!"

Ванг Дан, 10 лет. "Я только год занимаюсь бальными танцами и мне нравятся все 10 танцев латиноамериканской и европейской программы, мне трудно назвать любимый. Я в восторге от всех российских педагогов! Они помогли мне почувствовать свое тело согласно каждой музыки, которая играет в определенный танец, чтобы движения не были механическими!"

Ванг Йихан, 12 лет. "Я серьезно занимаюсь бальными танцами более 5 лет и уже не первый раз тренируюсь у русских педагогов. На прошедшей практике для меня все занятия уникальны, я по-другому чувствую свое тело и управляю им".





А еще Станислав Попов отметил закрытие российско-китайской программы, разрезав огромный торт, приготовленный по случаю, было много приятного общения и фото на память с детьми, родителями и организаторам.

Станислав Попов: "Мы благодарны Чжан Яну за приглашение и плодотворное сотрудничество, которое мы продолжим. И это "Кубок Кремля – Гордость России!". Соревнования пройдут для профессионалов, любителей и пар Про-Эм в стандарте и латине 19 октября в Государственном Кремлевском Дворце. Ждем всех поклонников бального танца на наш турнир, где Вы сможете насладиться танцеванием лучших пар мира, одними из которых станут наши китайские партнеры".