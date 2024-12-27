OLIMPBET раскрыл клиентам личные итоги года

OLIMPBET раскрыл клиентам личные итоги года
Фото: viarprodesign /freepik
Пользователи смогут увидеть индивидуальную статистику и сделать полезные выводы

Букмекерская компания OLIMPBET сделала подарок клиентам к Новому году. Она запустила проект, подводящий индивидуальные итоги года. Впервые в индустрии спортивных прогнозов пользователи приложения могут узнать, сколько ставок они сделали за прошедший год, ставки на какие виды спорта сыграли лучше всего и другие интересные факты личной статистики.

Проанализировав данные, клиенты смогут понять, зависит ли их удача от сезона или времени суток, когда сделана ставка, а возможно, самые точные прогнозы были связаны с особенными событиями, происходившими в жизни в этот период. В OLIMPBET уверены, что такая функция в приложении будет интересной и эмоционально значимой для клиентов.

"Мы, как букмекер, выступили на уровне ведущих технологичных компаний, таких как Яндекс или Сбер, взяли курс на инновации, современность, прозрачность. Наше стремление – быть букмекером с человеческим лицом, который близок своим клиентам и понимает их потребности",

– рассказал директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.

Пользователи могут узнать не только ключевые показатели своего года – количество ставок, популярные виды спорта и самые успешные месяцы, – но и получить индивидуальные поздравления, адаптированные под их предпочтения. Они подбираются в зависимости от команды, на которую чаще всего совершались ставки, что делает каждое сообщение особенно значимым и личным. Например хоккеист ЦСКА Владислав Каменев и защитник "Спартака" Егор Зайцев записали благодарственные видеообращения для фанатов своих клубов, вдохновляя их на новые победы вместе с командой.

Присоединились к поздравлениям и высказали слова благодарности за поддержку и другие представители клубов-спортсменов компании. В частности, известный российский боец Сергей Павлович пожелал соотечественникам здоровья, благополучия и успехов в Новом году, подчеркнув, что спортивные достижения возможны только благодаря единству и поддержке фанатов.

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