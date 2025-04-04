Тимур Турлов и Фридом Финанс признаны лидерами в развитии спорта в Казахстане

Тимур Турлов и Фридом Финанс признаны лидерами в развитии спорта в Казахстане
Фото: www.unsplash.com

Национальная спортивно-деловая премия MetaRatings Top Awards отметила значительный вклад Тимура Турлова и проектов компании Freedom Finance в развитие спортивной инфраструктуры Казахстана. Глава холдинга удостоен награды в номинации "Лучший спортивный менеджер", а инициатива Freedom QJ League, реализуемая при поддержке Казахстанской федерации футбола, признана "Лучшей спортивной организацией".

Как отмечают организаторы премии, данный проект играет ключевую роль в популяризации юношеского футбола в стране. Созданная лига предоставляет молодым спортсменам из всех регионов Казахстана возможность демонстрировать свой потенциал на профессиональном уровне, причем победители турнира получают право представлять страну в Юношеской лиге УЕФА.

Тимур Турлов, являющийся членом исполкома Казахстанской федерации футбола, подчеркнул, что отечественные юниоры обладают всеми необходимыми качествами для конкуренции с европейскими сверстниками. "У нашей молодежи есть все шансы заявить о себе на международной арене", – отметил он.

Президент Freedom QJ League Рохус Шох акцентировал внимание на кадровой политике организации: "Над проектом работает команда молодых профессионалов, большинству из которых нет 35 лет. Это представители разных регионов страны, объединенные общей идеей". Он также выразил благодарность всем участникам проекта и семьям юных футболистов за активное участие и поддержку.

В рамках церемонии Тимур Турлов анонсировал старт в 2025 году национального футбольного турнира для девушек. Соревнования будут проводиться по всей стране в нескольких возрастных категориях и получат статус регулярных.

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