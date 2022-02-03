Оказалось, что владельцы гостиниц экономят на самом важном

Система "все включено" – неверояно популярная и, кажется, весьма выгодная услуга для многих туристов. Часто отели предлагают с виду заманчивые предложения, от которых иной раз непросто отказаться. Однако буквально на днях один из сотрудников американских отелей заставил пользователей усомниться в качестве предлагаемых клиентам услуг.

Оказалось, что отельеры кормят туристов продуктами питания, которые были изготовлены якобы брендовыми производителями. Однако все, как оказалось, далеко не так. Мужчина снял ролик, снятый в служебном помещении. На них он подробно показал, как в пластиковые дозаторы прикрепляют наклейки с популярными производителями хлопьев на завтрак.

К каждому из диспенсеров был приклеплен логотип популярного в Штатах производителя хлопьев. Оказывается, отель просто закупает куда более дешевые варианты, которые выдает за брендовые – просто пересыпает их в дозаторы и кормит наивных туристов, экономя на питании.

"Просто гляньте на такие известные хлопья с красивыми логотипами. А на самом деле смотреть не на что. Вам натуральным образом врут. Нет тут брендового продукта. Не надо никому верить", – заявил автор ролика.

За несколько дней видео посмотрели свыше миллиона пользователей. Отреагировала аудитория неоднозначно. Кое-кто заметил, что всплывшая история стара как мир: производитель (или отель, который оказывает услуги) экономит на закупках, другие заявили, что особой разницы во вкусе хлопьев нет. Однако многие выразили возмущение, справедливо заявив, что качество питания – критически важная тема.

Ранее владельцы отелей рассказали о самых раздражающих поступках туристов.