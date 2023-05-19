Назван самый дешевый пляжный курорт в Европе

Однако ехать придется далеко

Туроператоры назвали самый дешевый в Европе отдых на море – им оказался Лиссабон, который обойдется среднестатистической паре за две ночи с ужином, пляжем и экскурсиями всего лишь за 22 тысячи рублей по российскому курсу.

Примерно схожую сумму можно отдать за отдых в Вильнюсе, на берегу Балтийского моря.

В список самых недорогих с точки зрения европейских пляжных курортов городов попали и Афины с Ригой – за двое суток придется отдать около 30 тыс. рублей. К слову, все это относится лишь к самим европейцам.