Назван самый дешевый пляжный курорт в Европе

Назван самый дешевый пляжный курорт в Европе
Soeren Stache/www.globallookpress.com
Однако ехать придется далеко

Туроператоры назвали самый дешевый в Европе отдых на море – им оказался Лиссабон, который обойдется среднестатистической паре за две ночи с ужином, пляжем и экскурсиями всего лишь за 22 тысячи рублей по российскому курсу.

Примерно схожую сумму можно отдать за отдых в Вильнюсе, на берегу Балтийского моря.

В список самых недорогих с точки зрения европейских пляжных курортов городов попали и Афины с Ригой – за двое суток придется отдать около 30 тыс. рублей. К слову, все это относится лишь к самим европейцам.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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