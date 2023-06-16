Новый способ "надувательства" в Турции оставил без денег сотни россиян

Соотечественникам советуют держать ухо востро

Изобретательности мошенников нет предела. На этот раз они разработали целую схему по "нагреванию" россиян на деньги на популярных курортах. Турецкая полиция предупреждает, что к наивным туристам могут пристать обычные "турецкие граждане", с которыми нужно держать ухо востро.

Так, 14 июня из РФ в Анталью прибыли три российские семьи. Нагрел их один мошенник из одной интернет-платформы. Естественно, те решили самостоятельно подыскать жилье, чтобы не было никаких переплат, шума и гама. Оценили фотографии, перевели деньги и прилетели – а жить негде. Никакого хозяина, обещавшего встретить гостей в Анталье, в аэропорту, конечно, не оказалось.

Подобных предложений в Интернете полно – одно заманчивее другого. На телефоны (или мессенджеры) россиян приходят предложения о бронировании в сомнительных онлайн-платформах. Однако наученные горьким опытом предупреждают: сетевые мошенники решили просто узнать реквизиты вашего банковского счета. Дальнейшее будет зависеть от вашей сообразительности.

Ранее одна россиянка, отдохнувшая в Египте, рассказала, как мошенники пытались развести ее на деньги. Та отправилась с родными на экскурсию. В один прекрасный момент подошел молодой человек и сердечно сообщил, что желает вручить подарок – подарил платок на голову и убежал. Через некоторое время вернулся и принялся слезно просить деньги за подарок.