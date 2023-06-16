Новый способ "надувательства" в Турции оставил без денег сотни россиян

Новый способ "надувательства" в Турции оставил без денег сотни россиян
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
Соотечественникам советуют держать ухо востро

Изобретательности мошенников нет предела. На этот раз они разработали целую схему по "нагреванию" россиян на деньги на популярных курортах. Турецкая полиция предупреждает, что к наивным туристам могут пристать обычные "турецкие граждане", с которыми нужно держать ухо востро.

Так, 14 июня из РФ в Анталью прибыли три российские семьи. Нагрел их один мошенник из одной интернет-платформы. Естественно, те решили самостоятельно подыскать жилье, чтобы не было никаких переплат, шума и гама. Оценили фотографии, перевели деньги и прилетели – а жить негде. Никакого хозяина, обещавшего встретить гостей в Анталье, в аэропорту, конечно, не оказалось.

Подобных предложений в Интернете полно – одно заманчивее другого. На телефоны (или мессенджеры) россиян приходят предложения о бронировании в сомнительных онлайн-платформах. Однако наученные горьким опытом предупреждают: сетевые мошенники решили просто узнать реквизиты вашего банковского счета. Дальнейшее будет зависеть от вашей сообразительности.

Ранее одна россиянка, отдохнувшая в Египте, рассказала, как мошенники пытались развести ее на деньги. Та отправилась с родными на экскурсию. В один прекрасный момент подошел молодой человек и сердечно сообщил, что желает вручить подарок – подарил платок на голову и убежал. Через некоторое время вернулся и принялся слезно просить деньги за подарок.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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