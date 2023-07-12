Российские туристы угодили в скандал в Израиле

Люди даже не смогли выйти из аэропорта

Несколько россиян попали в неприятную ситуацию при попытке отдохнуть за границей. В качестве наиболее привлекательного направления они выбрали Израиль, однако провести отпуск им так и не удалось – на контрольном пропуске произошел скандал. Граждан задержали в аэропорту, забрали паспорта и отказались впускать в страну.

В социальных сетях люди рассказали, что они вынуждены проводить время в стерильной зоне аэропорта Бен Гурион. Им приходится спать на картонке на полу, пока сотрудники аэрогавани отказываются им помочь.

"Они все отнекиваются, очень пренебрежительно с нами разговаривают, просто как с го***м. Купить вещи в аэропорту, либо какую-то еду можем только с паспортом, а паспорта у нас нет", – жалуются на унижения россияне.

По их словам, доступа к багажу у них тоже нет, поэтому взять предметы первой необходимости оттуда не могут. Руководство аэропорта не может прояснить ситуацию, и не дает никаких дальнейших прогнозов.

Туристы утверждают, что все проблемы начались из-за того, что на пропуске их заподозрили в намерении мигрировать в Израиль, а не отдохнуть, как было заявлено в цели поездки. Теперь они надеются, что хотя бы смогут вернуться домой после испорченного отдыха.