Рай для интровертов: ближе, чем кажется

Рай для интровертов: ближе, чем кажется
Фото: Утро.ру
Отпуск в комфортной тишине дачного поселка в полноценной "четверке" - удивительно, но возможно

Недавно я задалась вопросом: где можно отдохнуть от городской суеты недалеко от Первопрестольной, желательно не видя вокруг себя праздношатающихся хомосапиенс, гомонящих у бассейна, в соседнем номере или огромной толпой за завтраком. 

В отпуск отпустили с условием "быть на связи и прибыть, если что, на работу". После такого напутствия желанная неделя отдыха выглядела менее привлекательной, и исключала поездки дальше 100 км от офиса. 

Подмосковье, при наличии комфортной дачи с ухоженным участком, я не рассматривала раньше в принципе. Понимая, что на даче отдыхать никак не выйдет и такой "отдых" объективно дороже любого отеля (прошлый отпуск закончился возведением мангальной зоны и покупкой мангала, а позапрошлый – озеленением и вырубкой ненужного), я погрузилась в поиски. 

Масса описаний многочисленных отелей и их фотографии: нескончаемый китч, корпуса похожие на опостылевшие человейники, счастливые лица отпускников, теснящихся у барных стоек. Получилось, что мест с действительно большой территорий не так уж и много. В Moscow Country Club я уже бывала несколько раз на гольф-турнирах: хорошо, но душе хотелось разнообразия. В Radisson в Завидово, как и в паре других отелей по Ленинградке, уже не было мест. И мой выбор пал на пансионат "Акварели". Скажу честно, решение было принято по одной причине: платная трасса без светофоров и десяток километров через самобытную Верею. Забегая вперед – на работу таки выдернули, добралась до офиса в центре за 1 час 17 минут. 


Итак, отель встретил меня небольшой дорогой через лес и крытой парковкой. Получив ключи и карту с расположением немногочисленных коттеджей (номеров всего 50) и нескольких небольших корпусов, я поняла, что до ресторана мне предстоит регулярный променад, и первое время карту надо будет носить с собой, чтобы не заблудиться. 


Номер достался выдержанный, в японском стиле, с комнатой отдыха, спальней, и продуманной до мелочей кухней: есть все необходимое, так что мне не пришлось бегать за ножом в машину, чтобы отрезать вожделенный кусок фермерского сыра, купленного на рынке в Верее. Бутылка безалкогольного вина, захваченная для послеобеденного перекуса, была выпита в номере (из тамошних бокалов) с коллегой, заехавшей ко мне по дороге с дачи "посмотреть можно ли сюда с дитем и мужем: дитю мороженого и бассейн, а мужу баню и рыбалку". Отыскали и то и другое, по итогу сходили в хамам, и зависли на пару часов за боулингом, а потом неожиданно – за игрой в шаффлборд. Любопытства ради напросились в пару других коттеджей, выяснив у "бывалых" гостей, что одинаковых интерьеров нет. Мы ни разу не встречали таких продуманных пространств, несмотря на то, что достаточно часто ездим в пресс-туры, где показывают "новинки" и смелые дизайнерские решения. 


Днем гости пансионата разбредаются: кто-то предпочитает послеобеденный сон, многие идут гулять и собирать землянику, кто-то плавает в бассейне, кто-то купается в Портве или едет в самобытную Верею смотреть крепостные рвы или развлекать отпрысков на мастер-классе по созданию магнитиков из семян. Многие отправляют детей играть с аниматорами, а сами сидят в тени многочисленных террасок или залипают в телефонах в разбросанных в творческом беспорядке беседках. На территории есть места для барбекю, теннисный корт, волейбол, мини-футбол, домашний кинотеатр, бар, ресторан, прокат и магазин всякой мелочевки, необходимой на природе. Меня удивила часовня, посетить ее времени не нашла, но при желании, пройдя березовую рощицу, можно остаться наедине со своими мыслями. 


Пансионат подкупает большой территорией: все вокруг стоит в зелени, в ней же прячутся арт-объекты. Сделаны арты с большим юмором, порой весьма и весьма черным: их исследование отняло у меня пару дней вдумчивых прогулок по территории, включая ночные, благо освещение позволяет. Воздух в "Акварели" чистый: если верить отметкам на карте, вокруг на 50 километров нет никаких серьезных предприятий, зато есть Можайское водохранилище, конная база "Аванпост" и музей "Бородино".

В отеле можно отдыхать с четвероногими друзьями: для них выделена большая оборудованная площадка, где я наткнулась на пару шикарных веймаранеров с кинологом – есть там и такая услуга, оказывается. 


В целом отдых удался: кормили вкусно и много, правда, завтраками и обедами. Ужин по меню. Вечером можно поесть в окрестной Верее, но менее изысканно. Для приватного разговора в ресторане предусмотрено несколько приватных же комнат, если разговор долгий можно поиграть в минигольф или "по традиции сходить в баню", коих на территории я насчитала четыре. 


Люблю, когда люди получают удовольствие от своей работы, а владелец пансионата явно радеет за свое необычное детище и, подозреваю, вынашивает идеи новых арт-объектов. Хочется ли вернуться на такую неоднозначную и большую "дачу"? Скорее да, тем более, что скоро пойдут яблоки, а их, по слухам, постояльцам раздают ведрами и даже полными багажниками. Пожалуй, я стану тем, кто вступил в "клуб по интересам" к "Акварели" и в следующий раз продолжу искать спелую землянику в стеклянной рощице.

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