Океанолог Мухаметов рассказал как действовать при виде акулы на пляже

Океанолог раскрыл способ спастись от нападения акул на отдыхе
Фото: freepik.com
Есть только один действенный метод

Прошлогодний случай в Египте до сих пор отталкивает многих россиян от отдыха на популярном курорте. Ежегодно местные пляжи оказываются под вниманием акул, и так выходит, что не все отели оборудуют их защитными сетками. Океанолог Сергей Мухаметов рассказал, как действовать, если заметили приближение водного хищника.

По словам специалиста, торчащий плавник из воды – веский повод срочно начать движение к суше. Акулы плавают высоко в тот момент, когда ищут жертву. Если поиски закончились, то они глубоко ныряют, чтобы нанести эффективную атаку. 

Океанолог предупреждает, что в случае нападения человеку крайне сложно спастись. Однако шанс все же есть.

"Если ее сильно ударить в нос или глаз, то отстанен", – говорит он.

Мухаметов утверждает, что заявления, будто бы акул привлекают цветастые купальники, являются мифом. На самом деле хищник всегда обратит внимание на резкие движения, запах крови и рвоты. Поэтому во время купания на лодке лучше не выбрасывать продукты человеческой жизнедеятельности за борт, подытожил специалист.

Источник: Pravda.ru

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