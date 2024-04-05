Где отдохнуть на майские праздники: самые недорогие города

Несколько направлений подойдут для экономных туристов

Во время майских каникул многие решают отправиться куда-то отдохнуть вместе с друзьями или семьей. Однако небольшой отпуск хочется устроить себе, получив приятные впечатления и не потратив огромную сумму денег. Аналитики раскрыли, какие направления с 1 по 9 мая будут самыми доступными.

Наиболее экономичным для времяпрепровождения оказался Краснодар, где средняя стоимость проживания достигает 3 тысяч рублей за сутки. В топ-3 также оказались Смоленск и Дербент, где аренда жилья обойдется в 3,1 и 3,4 тысячи в среднем соответственно.

Также популярным направлением является Пятигорск и Екатеринбург. Там придется потратить на суточное проживание около 3,5 тысяч рублей.

По словам экспертов, пока арендодатели квартир не поднимают сильно цены на майские праздники – повышение относительно обычных выходных составило 10-15%.

В среднем по стране с 1 по 9 мая проживание будет стоить порядка 4,4 тысяч рублей в сутки. Обычно люди снимают апартаменты на четыре дня, что обходится им в 17,6 тысяч рублей. В прошлом году аналогичный отдых стоил россиянам на 10% дешевле.