Где отдохнуть на майские праздники: самые недорогие города

Где отдохнуть на майские праздники: самые недорогие города
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько направлений подойдут для экономных туристов

Во время майских каникул многие решают отправиться куда-то отдохнуть вместе с друзьями или семьей. Однако небольшой отпуск хочется устроить себе, получив приятные впечатления и не потратив огромную сумму денег. Аналитики раскрыли, какие направления с 1 по 9 мая будут самыми доступными.

Наиболее экономичным для времяпрепровождения оказался Краснодар, где средняя стоимость проживания достигает 3 тысяч рублей за сутки. В топ-3 также оказались Смоленск и Дербент, где аренда жилья обойдется в 3,1 и 3,4 тысячи в среднем соответственно.

Также популярным направлением является Пятигорск и Екатеринбург. Там придется потратить на суточное проживание около 3,5 тысяч рублей. 

По словам экспертов, пока арендодатели квартир не поднимают сильно цены на майские праздники – повышение относительно обычных выходных составило 10-15%.

В среднем по стране с 1 по 9 мая проживание будет стоить порядка 4,4 тысяч рублей в сутки. Обычно люди снимают апартаменты на четыре дня, что обходится им в 17,6 тысяч рублей. В прошлом году аналогичный отдых стоил россиянам на 10% дешевле. 

Источник: Лента.ру

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