Плюют и мочатся в еду: что происходит в ресторанах Индии

В стране пытаются справиться с антисанитарией

Индия – страна контрастов. Кого-то она привлекает своим необычным колоритом, а кого-то отталкивает антисанитарией. И если последний пункт для жителей страны раньше не был особой проблемой, то в последнее время многие стали жаловаться на походы в местные кафе и подаваемую им еду.

По данным СМИ, количество жалоб на наличие в подаваемых блюдах слюны и мочи резко увеличилось. Больше всего проблем зафиксировано в провинции Уттар-Прадеш. В результате властям пришлось даже законодательно ввести ответственность за несоблюдение санитарных условий при приготовлении еды.

В новом законе будет прописано, что плевать и мочиться в блюда запрещено. Если заведение поймают на несоблюдении норм, в его отношении будет применено строгое наказание. Также потребители смогут получить право на полную прозрачность в отношении приготовления еды и обработки продуктов питания.

Случаи подобной антисанитарии в Индии участились не так давно. Несколько инцидентов было записано на камеру в Сахаранпуре и Нойде, где подросток плюнул в еду, а в другом месте двое мужчин помочились в чан с соком. Всех владельцев и участников правонарушения арестовали.