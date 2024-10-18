Плюют и мочатся в еду: что происходит в ресторанах Индии

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Индия – страна контрастов. Кого-то она привлекает своим необычным колоритом, а кого-то отталкивает антисанитарией. И если последний пункт для жителей страны раньше не был особой проблемой, то в последнее время многие стали жаловаться на походы в местные кафе и подаваемую им еду.
По данным СМИ, количество жалоб на наличие в подаваемых блюдах слюны и мочи резко увеличилось. Больше всего проблем зафиксировано в провинции Уттар-Прадеш. В результате властям пришлось даже законодательно ввести ответственность за несоблюдение санитарных условий при приготовлении еды.
В новом законе будет прописано, что плевать и мочиться в блюда запрещено. Если заведение поймают на несоблюдении норм, в его отношении будет применено строгое наказание. Также потребители смогут получить право на полную прозрачность в отношении приготовления еды и обработки продуктов питания.
Случаи подобной антисанитарии в Индии участились не так давно. Несколько инцидентов было записано на камеру в Сахаранпуре и Нойде, где подросток плюнул в еду, а в другом месте двое мужчин помочились в чан с соком. Всех владельцев и участников правонарушения арестовали.
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