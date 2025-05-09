Пляж Элафониси в Греции назван лучшим в мире - Tripadvisor

Отдых в таком месте подарит незабываемые впечатления

Один из греческих пляжей – Элафониси был признан лучшим в мире по итогам ежегодного рейтинга, основанного на отзывах путешественников. Победителем стал живописный участок побережья, где туристов радует мягкий песок, прозрачная вода и поразительно красивая природа.

Путешественники отмечали, что здесь можно провести целый день, отдыхая, гуляя, купаясь, и при этом ни на секунду не заскучать. Это место считается идеальным для тех, кто хочет расслабиться и полностью отключиться от повседневных забот.

На втором месте оказался один из пляжей Таиланда – Банановый пляж, а третью строчку заняла береговая зона в Карибском регионе. В десятку лидеров также вошли пляжи во Флориде, Португалии, на Кубе, в Доминиканской Республике, Испании, Индонезии.

Каждое из этих мест заслужило высокие оценки не только за природную красоту, но и за общую атмосферу, чистоту, удобства и прочее. Пляжи из рейтинга – это не просто места для купания, а настоящие райские уголки, куда путешественники мечтают вернуться снова.