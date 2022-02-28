ВСУ продолжают агрессивные действия против мирного населения

Жители донбасских республик уже несколько лет живут в страхе перед украинскими силовиками, которые продолжают массированные атаки на мирное население.



Сегодня, 28 февраля, стало известно, что в ходе обстрела со стороны ВСУ были повреждены несколько жилых домов, находящихся в Киевском районе Донецка. Информации о пострадавших пока нет.

Более того, как сообщает интернет-издание URA.RU, прибывшая из России гуманитарная миссия попала под массированный обстрел в Донбассе. Страшный инцидент произошел в Донецке. Сообщается, что в результате обстрела погибли две учительницы

Тем временем, донбасские войска продолжают освобождение занятых оккупантами территорий. Как сообщил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, бойцами были освобождены 17 населенных пунктах. Его заявление приводит телеканал "360".