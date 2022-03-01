Названа вероятная дата второго раунда переговоров между Москвой и Киевом

Стороны договорились встретиться на белорусско-польской границе

Вторая встреча делегаций Москвы и Киева в рамках урегулирования украинского кризиса может пройти уже завтра, 2 марта. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.

Официального подтверждения ни от одной из сторон пока не поступило. 

Ранее российская делегация после прошедших переговоров отмечала, что следующая встреча с украинскими представителями может произойти в ближайшие дни.

Источник: РИА "Новости"
Роман ИГНАТОВ
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