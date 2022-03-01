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Вторая встреча делегаций Москвы и Киева в рамках урегулирования украинского кризиса может пройти уже завтра, 2 марта. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.
Официального подтверждения ни от одной из сторон пока не поступило.
Ранее российская делегация после прошедших переговоров отмечала, что следующая встреча с украинскими представителями может произойти в ближайшие дни.
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