Стороны договорились встретиться на белорусско-польской границе

Вторая встреча делегаций Москвы и Киева в рамках урегулирования украинского кризиса может пройти уже завтра, 2 марта. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.

Официального подтверждения ни от одной из сторон пока не поступило.

Ранее российская делегация после прошедших переговоров отмечала, что следующая встреча с украинскими представителями может произойти в ближайшие дни.