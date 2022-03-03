Огромный плакат с Путиным появился в центре Багдада

Огромный плакат с Путиным появился в центре Багдада
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некие активисты решили поддержать нашего главнокомандующего

Сегодня, 3 марта, в прессе появилась информация о том, что в столице Ирака появился большой плакат с изображением российского лидера Владимира Путина.

По всей видимости, таким образом иракские активисты хотели поддержать президента нашей страны, а также проведение специальной военной операции на территории украинского государства, к которой сейчас приковано внимание всего мирового пространства.

Растяжка с изображением Владимира Владимировича появилась на стене в одном из центральных кварталов Багдада. На плакате на английском языке написано:

"Мы поддерживаем Россию".

Красочный кадр публикуют журналисты РИА "Новости" в своем телеграм-канале.

Напомним, судьбоносная спецоперация по защите донбасских республик стартовала 24 февраля. Бесчинства украинских силовиков на территории ЛНР и ДНР вынудили российскую армию вмешаться и защитить мирных жителей. Утро ведет онлайн-трансляцию спецоперации.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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