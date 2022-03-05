Граждане Буркина-Фасо демонстрируют поддержку сотрудничеству с Россией

Простые африканцы вышли на митинг в городе Бобо-Диуласо для поддержки властей своей страны и российской специальной операции по денацификации Украины

Более 500 человек участвовали в демонстрации, заявляющей о проблемах всего чёрного континента – отстаиванию национального суверенитета и полного освобождения от влияния бывших метрополий.

Пришедшие с плакатами в поддержку соседнего Мали люди, одобряют решительный отпор французским неоколонистам, рассказали о твёрдом желании бороться с попытками Запада восстановить колониальные порядки.

Соцсети полны фотографий с этой акции. На транспарантах слова поддержки лидера Мали Ассими Гоита, президента России Владимира Путина. Отдельно стоит отметить лозунги, упоминающие Вагнера. Так африканцы благодарят русских инструкторов в Мали, оказывающих помощь в эффективной борьбе с террористами, которых западная пресса связывает с ЧВК "Вагнера".

Ранее ряд стран выразили поддержку действиям России, в частности, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что признание республик Донбасса поможет сохранить жизни мирных людей.