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Более 500 человек участвовали в демонстрации, заявляющей о проблемах всего чёрного континента – отстаиванию национального суверенитета и полного освобождения от влияния бывших метрополий.
Пришедшие с плакатами в поддержку соседнего Мали люди, одобряют решительный отпор французским неоколонистам, рассказали о твёрдом желании бороться с попытками Запада восстановить колониальные порядки.
Соцсети полны фотографий с этой акции. На транспарантах слова поддержки лидера Мали Ассими Гоита, президента России Владимира Путина. Отдельно стоит отметить лозунги, упоминающие Вагнера. Так африканцы благодарят русских инструкторов в Мали, оказывающих помощь в эффективной борьбе с террористами, которых западная пресса связывает с ЧВК "Вагнера".
Ранее ряд стран выразили поддержку действиям России, в частности, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что признание республик Донбасса поможет сохранить жизни мирных людей.
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