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Сейчас все внимание мирового пространства приковано к происходящему на территории Донбасса и украинского государства. Жители Московской области не остались в стороне и собрали для граждан молодых донбасских республик несколько сотен тонн гуманитарной помощи.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", речь идет о почти 400 тоннах необходимых для жизни товаров и продовольствия.
Такая существенная поддержка для жителей Донбасса была собрана всего за пять дней. Сейчас на территории Московской области функционирует 130 точек по сборам гумпомощи.
Напомним, "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию спецоперации Российской Федерации на территории Незалежной.
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