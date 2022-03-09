Российские граждане с большим состраданием относятся к ЛНР и ДНР

Сейчас все внимание мирового пространства приковано к происходящему на территории Донбасса и украинского государства. Жители Московской области не остались в стороне и собрали для граждан молодых донбасских республик несколько сотен тонн гуманитарной помощи.



Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", речь идет о почти 400 тоннах необходимых для жизни товаров и продовольствия.

Такая существенная поддержка для жителей Донбасса была собрана всего за пять дней. Сейчас на территории Московской области функционирует 130 точек по сборам гумпомощи.

Напомним, "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию спецоперации Российской Федерации на территории Незалежной.