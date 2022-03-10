В Турции началась встреча Лаврова и Кулебы

Стороны намерены обсудить дальнейшие шаги обеих стран на фоне кризиса

Главы Министерств иностранных дел России и Украины приступили к переговорам в Анталье. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram.

Встреча проходит в формате "без галстуков".

Украинские СМИ, в свою очередь, утверждают, что саммит еще не начался. Он запланирован на 11 часов утра по Москве. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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