В Дамаске прошла массовая акция в поддержку действий российских властей

Главной темой международной повестки в последние недели стала специальная российская операция, которую наша страна проводит на территории украинского государства для спасения жителей донбасских республик. По традиции, западные страны весьма негативно оценивают действия России. Однако у нашей страны есть союзники. Сегодня, 10 марта, стало известно о массовой акции жителей Сирии в поддержку Москвы.



Тысячи сирийских граждан вышли на улицы Дамаска для того, чтобы обозначить свою позицию по российской специальной военной операции. Люди выстроились в огромную букву Z, которая стала настоящим символом нашей армии.

Жители Сирийской Арабской Республики, которые не понаслышке знают о коварстве и жестокости коалиции западных стран, с радостью поддерживают Россию, не боящуюся идти наперекор Западу.

Также сирийцы очень благодарны нашей стране за то, что она помогла избавить государство от террористов. Сейчас многие граждане Сирии изучают русский язык с тем, чтобы в дальнейшем связать жизнь с Российской Федерацией.

Во время пророссийской акции сирийцы скандировали "Ура, Россия!" и всячески выражали свое расположение к нашей державе.

Напомним, спецоперация российской армии стартовала 24 февраля. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию событий.