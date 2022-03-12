Эрдоган выступил с резким заявлением о России

Эрдоган выступил с резким заявлением о России
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Турецкий лидер накинулся с обвинениями на европейские страны

Происходящее сейчас на Украине – результат недальновидной политики Запада. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Эрдоган на открытии второго Дипломатического форума в Анталье. Его слова передает Anadoly Agency.

Лидер заявил, что Россия несправедливо присоединила к своей территории Крым в 2014, но мировое сообщество не стало выступать единым фронтом против Москвы. Это, по его мнению, и привело к международной нестабильности. 

Эрдоган считает, что Запад оставил Украину наедине со своими проблемами. И хотя Анкара до сих пор является для Киева другом и соседом, подливать масла в огонь в отношениях с Москвой в данной ситуации было бы ошибочно. 

"Это не принесет пользы ни одной из сторон. Надеемся на здравомыслие и достижение согласия, скорейшее прекращение огня", – заявил президент.

Эрдоган также отметил, что отношение к русским и русской культуре из-за происходящей на Украине спецоперации со стороны стран Запада – неприемлимо. Это не соответствует настоящим принципам демократии. 

По его словам, система ООН оказалась не способна противостоять вызовам современности – необходимо полностью пересмотреть архитектуру безопасности, чтобы она стала отвечать интересам всего человечества.

Источник: Anadoly Agency
Роман ИГНАТОВ
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