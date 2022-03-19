США прорабатывают все возможные способы борьбы с нашей страной

Специальная военная операция, которую Москва вынуждена была запустить из-за бесчинств украинских силовиков в Донбассе, поставила на уши весь мир. Многие западные страны недовольны такой самостоятельностью нашего государства на международной арене. На этом фоне недоброжелатели пытаются сделать все для того, чтобы усложнить жизнь России, а также поддержать украинских боевиков. С неожиданным предложением на эту тему выступили в США.



Так, бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Пол Колбе убежден, что к противостоянию с Россией должны подключиться турецкие власти.

По мнению бывшего ЦРУшника, отличным вариантом будет, если Анкара передаст Киеву российские ракетные комплексы С-400. По мнению американца, российское вооружение, воюющее на стороне украинских силовиков, серьезно сыграет на руку киевскому режиму.

Более того, такое решение Турции очень порадует вашингтонскую администрацию, которая всегда выражала недовольство тем, что Анкара стала закупать у Москвы ракетные комплексы. Мол, после этого весьма вероятно, что Америка возобновит поставки истребителей F-35, которые прекратились после решения Турции закупиться С-400.

"Как насчет тройной игры?" – обращается бывший разведчик к турецким властям.

Американцу очень нравится идея укрепления отношений Турции и США за счет махинации, благодаря которой нашей армия придется сражаться против мощных российских комплексов.

Как складывается ситуация на территории украинского государства – в онлайн-трансляции "Утра".