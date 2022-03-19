Украинские военные могут сдаться через Telegram

Желающих перейти на сторону России или ЛНДР становится все больше

В ДНР создали бота для Telegram, который призван помочь украинским военным, желающим сложить оружие.

Чтобы перейти на сторону России или ЛДНР, нужно написать боту свои контакты, сообщить о своем вооружении, а также месте и дате перехода.

Как говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР, число военных ВСУ, которые хотят сдаться, стремительно растет.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Частное решение трех европейских лидеров по Украине вызвало в ЕС "скрежет зубов" - СМИ

Официальным лицам придется объясняться перед коллегами за свою авантюру

Ведьма Елена Голунова предрекла миру тяжелые испытания в 2022 году

Яновидящая увидела смерти людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей