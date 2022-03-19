Украинские военные могут сдаться через Telegram

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В ДНР создали бота для Telegram, который призван помочь украинским военным, желающим сложить оружие.
Чтобы перейти на сторону России или ЛДНР, нужно написать боту
свои контакты, сообщить о своем вооружении, а также месте и дате перехода.
Как говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР, число военных ВСУ, которые хотят сдаться, стремительно растет.
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