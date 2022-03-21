На Смоленской площади вручили ноту протеста послу Салливану из-за длинного языка хозяина Белого дома

Москва готова к полном у разрыву отношений с Вашингтоном из-за неприемлемых заявлений президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. Об этом заявили сегодня в Министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, очередной хамский выпад "сонного Джо" в адрес президента нашей страны сделал на прошлой неделе. Отвечая на вопрос представителя СМИ, он утвердительно раза с второго-третьего заявил, что считает Путина "военным преступником".

По данному поводу в понедельник, 21 марта, на Смоленскую площадь был вызван посол США в России Джон Салливан. Штатовскому дипломату вручили ноту протеста, передает РИА "Новости".

"Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва", – предупредили в МИД РФ.

Салливану указали, что подобные враждебные действия в отношении России со стороны Вашингтона получат "решительный и твердый отпор".

Также перед главой американской димписсии поставили вопрос "обеспечения нормальных условий работы" всех наших дипломатическтих представительств на территории Штатов, "включая гарантии их бесперебойного функционирования".

Добавим, что нынешнее скандальное высказывание хозяина Овального кабинета стало вторым за последние 12 месяцев. Ровно год назад Байден уже отметился хамским выпадом, за который потом пытался оправдаться тем, что его якобы неправильно поняли.

Сам Владимир Владимирович на то высказывание "сонного Джо" отреагировал весьма кратко. Верховный главнокомандующий ВС РФ пожелал американцу здоровья, напомнил ему о кровавой истории создания США, а также детскую поговорку "Кто как обзывается, тот так и называется".

