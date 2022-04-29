Раскрыта "масштабная афера" США на Украине

Раскрыта "масштабная афера" США на Украине
Фото: Boris Roessler/dpa/www.globallookpress.com
Ничем хорошим такая инициатива не закончится

Политолог Алексей Мухин полагает, что военная помощь Украине, которую активно оказывают США, имеет совсем иную цель, нежели помощь солдатам ВСУ. Своим мнением он поделился с изданием News.ru.

Эксперт полагает, что Штаты провернули "масштабную аферу", главная цель которой обогатить американских чиновников, конгрессменов и бизнесменов. В итоге такая раздача денег приведет к деформации американской финсистемы.

Подобные объемы привлеченных на помощь Украине средств будут иметь для США серезные последствия, полагает он. Постоянное вовлечение Вашингтона в украинский конфликт заставит американское население задаться вопросом, для чего это нужно. Мухин полагает, что в будущем это спровоцирует внутренний кризис в стране, после чего активная помощь Киеву прекратится. 

Напомним, ранее в США поддержали программу возвращения ленд-лиза для поставок вооружения Украине. Эта схема действовала во времена Второй мировой войны, способствуя быстрой доставке вооружения союзникам. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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