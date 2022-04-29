Ничем хорошим такая инициатива не закончится

Политолог Алексей Мухин полагает, что военная помощь Украине, которую активно оказывают США, имеет совсем иную цель, нежели помощь солдатам ВСУ. Своим мнением он поделился с изданием News.ru.

Эксперт полагает, что Штаты провернули "масштабную аферу", главная цель которой обогатить американских чиновников, конгрессменов и бизнесменов. В итоге такая раздача денег приведет к деформации американской финсистемы.

Подобные объемы привлеченных на помощь Украине средств будут иметь для США серезные последствия, полагает он. Постоянное вовлечение Вашингтона в украинский конфликт заставит американское население задаться вопросом, для чего это нужно. Мухин полагает, что в будущем это спровоцирует внутренний кризис в стране, после чего активная помощь Киеву прекратится.

Напомним, ранее в США поддержали программу возвращения ленд-лиза для поставок вооружения Украине. Эта схема действовала во времена Второй мировой войны, способствуя быстрой доставке вооружения союзникам.