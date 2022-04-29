"В натовских штабах был шок!": эксперт оценил военный маневр России против Запада

"В натовских штабах был шок!": эксперт оценил военный маневр России против Запада
Фото: Xander Heinl/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Эксперт напомнил о недавнем решении президента

Предупреждение Владимира Путина о последствиях для тех стран, которые попытаются вмешаться в конфликт на Украине, вызвало настоящий переполох в НАТО. Такого мнения придерживает военный эксперт Виктор Баранец.

В программе "Соловьев.LIVE" он отметил, что Генштаб ВС РФ предусмотрел все предполагаемые попытки Запада оказать Украине военную помощь. По его словам, Россия будет оперативно уничтожать все пересекающие украинскую границу эшелоны. 

В Москве готовят план и на случай, если кто-то из членов НАТО решит вмешаться в конфликт. Баранец считает, что к военным действиям могут подключиться Румыния и Польша, попытавшись нанести удар по российским позициям со своей территории. Однако Владимир Путин оперативно предупредил их о последствиях.

Аналитик напомнил, что президент ранее утвердил поправку к ядерной доктрине страны. Теперь в случае угрозы территориальной целостности государства и его суверенитету, а также союзников России, российская сторона имеет право нанести упреждающий удар ядерным оружием.

"Это чрезвычайно важно! Когда Путин их внес, в натовских штабах был шок!", – заявил Баранец.

Он напомнил, что Россия не подписывала никаких документов, согласно которым обязуется воевать с противником только обычными видами вооружения. 

Источник: Соловьев.Live
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