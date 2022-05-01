Киеву критически важно привлекать иностранцев

Последние недели телеграм-каналы и медиа все больше пестрят картинками и новостями про иностранных наемников, которые приезжают на Украину и принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Наконец, появились неоспоримые факты в виде допросов пленных британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера, позднее подтвердили информацию о гибели сотрудника американской ЧВК Джозефа Кансела, пишет историк, журналист Максим Артемьев.

Иностраные наемники на стороне ВСУ – не миф и не пропаганда, но объективность. Любопытны причины их присутствия – ведь Киев на самом высшем уровне одобрил их использование в формате так называемого "Интернационального легиона территориальной обороны Украины". Формально у ВСУ нет нехватки в живой силе. 24 февраля армия была полностью укомплектована. Регулярно призывают население через тероборону и кидают на передовую резервистов.

Однако причин присутствия иностранцев на стороне ВСУ несколько. Прежде всего, за бои первого месяца сильно выбиты профессиональные составы – и контрактников, и основной боевой костяк, который находился в зоне соприкосновения еще до 24 февраля. Ныне дело доходит до массовых случаев дезертирства – по примеру целой украинской роты отдельной ДШБ.

Поэтому Киеву нужно было как-то срочно решать проблему с личным составом, который крайне деморализован и склонен к дезертирству. В целом, наемники – относительно надежные солдаты, которые не стеснены личными отношениями на Украине, имеют неплохую мотивацию. Другой разговор – истории о том, как многие из них так и не доехали до поля боя, увидев ужасы уже в тылу.

Второй фактор заключается в пиаре. Киеву важно показать красивую картинку с "мировой солидарностью" и "волонтерами". Так обыватели из зарубежных стран почувствуют свою сопричастность.

Наконец, главный фактор – ВСУ отчаянно нуждаются в специалистах по обслуживанию поставляемой военной техники и снаряжения. В том числе и по современному оружию. А с каждым днем профессионалов у него становится все меньше.