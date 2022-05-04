Альянс поставил крест на договоренностях с РФ

После недавнего заявления Путина у НАТО нет другого выбора, кроме расширения на восток. Об этом пишет британское издание Financial Times.

Президент России, по заявлению журналистов, в последнее время усилил риторику в отношении возможного удара по членам альянса. Путин заявил, что Запад ведет в отношении РФ опосредованную войну на Украине, делая многочисленные поставки оружия.

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявляет, что бездействие на этом фоне не позволит обеспечить собственную безопасность. Он отметил, что "фактор сдерживания" очень важен.

Сейчас в Восточной Европе находится 40 тысяч военных – это в 10 раз больше, чем до 24 февраля. Боевые группы разметили в восьми странах, вместо четырех. Начало военной операции на Украине, заявил Бауэр, стало своеобразным переключателем.

Страны альянса, пишет FT, больше не чувствуют себя связанными актом Россия-НАТО от 1997 года, который подразумевал нерасширение военного присутствия к российским границам. По словам Бауэра, многие участники организации считают договор фактически мертвым, однако он не совсем поддерживает подобный подход.

"Акт Россия-НАТО все еще существует. Но ничто из того, что мы должны сделать, не будет сдерживаться его содержанием", – отметил он.

При этом председатель Военного комитета альянса уверяет, что НАТО до сих пор поддерживает усилия по деэскалации, однако аналогичных шагов со стороны Москвы не видит. По его словам, он пытался дозвониться до начальника Генштаба ВС РФ Валерия Гермасимова, но получил отказ.