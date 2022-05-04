Всего шесть пунктов: Германия подготовила мирный договор для России и Украины

Всего шесть пунктов: Германия подготовила мирный договор для России и Украины
Фото: pixabay.com
Москва не питает оптимистичных надежд по переговорному процессу

Журналист Александр Сосновский заявил, что Берлин решил разработать проект мирного договора между Москвой и Киевом. Этим, по его словам, занимается партия действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Как пишет он в своем Telegram, документ попал ему в руки случайно. Если коротко все объяснить, проект включает в себя всего шесть пунктов.

"1. Россия уходит за границы до 24.02 2. ЛДНР признается в границах до 24.02. 3. Крым – признается российским 4.Россия выплачивает репарации 5. Украина не вступает в НАТО 6. Гарантии обеспечат США, Китай, Турция и Франция", – заявил он.

Никакого подверждения, что документ является подлиным нет.

Ранее в Кремле заявили, что динамика по переговорному процессу с украинской стороной отсутствует. У Москвы имеются сомнения в результативном исходе. Также российская сторона негативно воспринимает комментарий секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о возможности подписания договоренности лишь о капитуляции РФ.

Источник: Telegram • Требует проверки
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