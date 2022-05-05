Пока от захвата украинских территорий Варшаву сдерживает Москва

Военный эксперт Владимир Евсеев полагает, что Польша готова установить контроль над Львовом, Тернополем и Ивано-Франковском. Вопрос лишь во времени. Своим мнением он поделился в интервью "Украине.ру".

По его словам, Варшава была бы готова послать свои войска уже сейчас. Единственное, что ее сдерживает – российская армия и вероятный ответ, о котором ранее предупреждал Владимир Путин. Польские власти прекрасно осознают, что в случае конфронтации на украинской территории вступаться за них войска НАТО не будут, поскольку ситуация не попадает под действия пятой статьи кодекса альянса, передает телеканал "360". Напомним, пункт подразумевает коллективный ответ всех участников НАТО на агрессию в отношении любой из стран-участниц договора.

Более вероятно, что свои территориальные претензии Польша сможет задействовать чуть позднее, когда начнется раздел Украины. Этому, считает Евсеев, будут предшествовать непрямые переговоры между Россией и США через третьи страны.

Единственным условием ввести войска на Украину для польских властей станут договоренности между Вашингтоном и Москвой. До этого принимать подобное решение Варшава не станет, опасаясь удара российскими ракетами "Кинжал" – парировать этот ход польской армии будет нечем.