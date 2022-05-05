Генерал назвал новое условие завершения спецоперации на Украине

Генерал назвал новое условие завершения спецоперации на Украине
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Окончание "мариупольской эпопеи" играет важную роль

Генерал-полковник Андрей Картаполов допустил, что военная операция на Украине может закончиться после того, как российские войска окончательно возмут весь Мариуполь под свой контроль. Своим мнением он поделился с SM.News.

Он отметил, что спецоперация должна закончится в соответствии с теми целями с сроками, которые установило российское руководство. По его словам, "мариупольская эпопея" уже подходит к концу, хотя на территории "Азовстали" еще остались нацисты и остатки 36 бригады морской пехоты.

"Думаю, в ближайшие дни они будут оптимизированы различными способами", – считает генерал.

Исход спецоперации будет решаться на востоке страны, где сосредоточена самая крупная группировка ВСУ, полагает Картаполов. Блокирование и разгром украинских военных, которых, по некоторым данным, около 100 тысяч, позволит приступить к дальнейшим действиям. Поэтому российским войскам крайне важно сорвать поставки иностранного оружия, деорганизовать управление группировкой и свести к минимуму их боевой потенциал. 

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие контролируют Мариуполь, в городе постепенно налаживается мирная жизнь.

Источник: SM.News
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