Озвучена зарплата чеченских наемников на Украине

Озвучена зарплата чеченских наемников на Украине
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Добровольцы получают два вида выплат

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Украину отправилась новая группа добровольцев. Об этом он рассказал в своем Telegram.

Кадыров отметил, что еженедельно из Чечни отправляются около 200 бойцов, прошедших обучение с инструкторами на базе Российского университета спецназа. В день отправки на Украину они единоразово получают по 300 тысяч рублей. 

Всем добровольцам, которые участвуют в спецоперации, дополнительно платят по 53 доллара в сутки от Минобороны России. Приезжающим в Чечню для добровольческого отбора предоставляют комфортные условия проживания, трехразовое питание и военную форму. 

Напутственное слово солдатам говорят председатель регионального парламента Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по Чечне Руслан Алханов и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. Как отмечал глава Чечни, они сами многократно участвовали в боевых столкновениях с серьезным врагом. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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