В Польше приняли решение об объединении с Украиной

В Польше приняли решение об объединении с Украиной
Фото: Clemens Bilan / Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Громкое заявление сделал президент страны

Польский лидер Анжей Дуда в эфире TVP Info выразил надежду, что государственной границы между Украиной и Польшей больше не будет. 

Он отметил, что верит в победу украинской стороны конфликте, в результате которой поляки смогут жить в мире и спокойствии и, быть может, в стране, которая станет "сильнее, чем когда-либо прежде". Дуда напомнил о словах Зеленского, что сейчас между странами фактически нет границы из-за постоянного потока беженцев.

"Я твердо верю, что его слова окажутся пророческими в будущем", – отметил президент.

Дуда заявил, что, быть может, в будущем между Польшей и Украиной и правда не будет границы, а люди будут вместе жить "на этой земле", строя совместное будущее, счастье и заниматься обеспечением собственной безопасности. 

Напомним, ранее глава СВР Нарышкин заявлял, что Варшава намеревается установить контроль над некоторыми украинскими регионами, введя в страну собственные войска под предлогом помощи ВСУ в сопротивлении "российской агрессии", пишет URA.RU. Комментировать это в Польше отказались, а на Украине указали, что главная цель подобных "инфовборосов" – поссорить два соседних государства. 

Источник: TVP Info ✓ Надежный источник
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