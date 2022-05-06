Он напомнил о разнице между техническим арсеналом США и Украины

Бывший главнокомандующий Черноморским флотом ВМФ России Владмир Комоедов отреагировал на появившуюся в американских СМИ информацию о передаче Вашингтоном данных о местонахождении крейсера "Москва" Киеву. Его слова приводит "Газета.ру".

Напомним, позже Пентагон данные опроверг, заявив, что у украинской стороны есть собственная разведка, передает телеканал "360".

Адмирал полагает, что верить американцам не стоит. По его словам, в ЦРУ есть специальные отделы, которые занимаются сбором подобной информации, анализируют данные со спутников, а также воздушной и морской разведки. И такой крейсер, как "Москва", можно хорошо разглядеть через большинство технических средств слежения.

"Они вот сейчас завлекли всю Европу в обман и ее же самую обманули против России. Поэтому не верьте и сообщите о том, что это вруны. А по-украински выражаясь – брехня", – приводит его слова "Свободная пресса".

Главком полагает, что у Украины нет технических возможностей, чтобы взять российские корабли на прицел – ни спутников, ни самолетов. Поэтому они используют то, что дают им западные партнеры.

Напомним, в середине апреля после возгорания на борту крейсер "Москва" затонул в Черном море. Российская сторона сообщала, что причиной инцидента стала ЧС на борту, украинская заявляла, что в корабль попал "Нептун".