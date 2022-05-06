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Доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев допустил, что Венгрия может решиться на захват Закарпатья. Примерный сценарий эксперт описал в беседе с "Лентой.ру".
Он полагает, что это может произойти, если Россия начнет наступление на западе Украины. По его словам, Будапешт заявит о намерении защитить интересы венгерского населения в регионе, обвинив в притеснении интересов граждан украинских националистов.
Трухачев полагает, что киевские власти, в определенной степени, контроль над Закарпатьем уже утратили. Он заявил, что у многих жителей города Берегово и его окрестностей есть венгерские паспорта – люди принимают участие на выборах в Венгрии и живут в венгерском культурном и информационном поле.
Напомним, после начала спецоперации России между Украиной и Венгрией отношения стали крайне натянутыми. Премьер-министра Орбана в Киеве называют "марионеткой Кремля" из-за отказа поддерживать санкции против российских нефти и газа. Украинская сторона заявляет, что Будапешт знал о начале военной конфронтации до 24 февраля. Якобы президент РФ предупредил об этом Венгрию, предварительно договорившись о разделе Украины.
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