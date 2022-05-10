Действия РФ на Украине назвали "геноцидом"

Сейм Литвы единогласным решением признал Россию террористическим государством. Соответствующая резолюция была принята сегодня, 10 мая, сообщает Delfi.

В документе сказано, что российские солдаты совершили на территории Украины "массовые военные преступления". В частности, это касается произошедшего в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке и Гостомеле.

Главная цель спецоперации, по версии сейма, – "полное или частичное уничтожение украинской нации" с помощью "убийств, насилия и издевательств над детьми и целыми семьями".

Также литовские чиновники заявили, что происходящее на Украине можно признать "геноцидом украинского народа". В сейме сообщили, что все виновные в происходящем должны быть привлечены к ответственности, а мировое сообщество обязано создать Спецтрибунал для расследования действий России.

В Латвии призвали обеспечить этот трибунал полномочиями, которые бы позволяли не учитывать иммунитет и неприкосновенность главных лиц государства.

Всего за резолюцию, которая признает РФ "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", проголосовали 128 членов сейма.