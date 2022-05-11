Вашингтон поручил Варшаве разработать собственную стратегию

Заявления американских генералов о скорой победе Украины в конфликте с Россией можно связать с оправданием огромных инвестиций, которые сделал Вашингтон с 24 февраля. Однако, вопреки картине западных аналитиков, российские войска методично продвигались вперед, пишет издание The American Conservative.

"Украинские силы выглядят разбитыми и истощенными. Поставки, доходящие до украинских войск, воюющих на востоке Украины, составляют лишь малую часть того, что им необходимо. В большинстве случаев запасные части и новое оружие уничтожаются задолго до того, как они попадают на фронт", – пишут журналисты.

США отказываются от другого рода военной помощи Украине, пытаясь параллельно сохранить лицо политики Байдена в отношении конфликта. И тут в ситуацию вмешивается Польша с заявлением президента Дуды, который захотел стереть польско-украинскую границу.

Издание сообщает, что после окончательного отказа Вашингтона вводить над Украиной бесполетную зону, США поручили Польше разработать тайный план вмешательства в украинский конфликт, окончательной целью которого станет захват западной части Украины.

Однако, учитывая необходимость после столкновения польской и российской армий на украинской территории рассмотреть вопрос задействования Пятой статьи устава НАТО, администрация Байдена оставляет решение о прямом участии в конфликте за Польшей.

"Польша вполне может стать ключом к расширению конфликта НАТО с Россией в Восточной Европе", – указано в статье.

Журналисты подчеркнули, что при этом большинство стран альянса выступают против перспективной войны с Россией, к которой наверняка привел бы открытый военный конфликт с военными НАТО.