В США рассказали о тайном плане Польши по захвату Украины

В США рассказали о тайном плане Польши по захвату Украины
Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
Вашингтон поручил Варшаве разработать собственную стратегию

Заявления американских генералов о скорой победе Украины в конфликте с Россией можно связать с оправданием огромных инвестиций, которые сделал Вашингтон с 24 февраля. Однако, вопреки картине западных аналитиков, российские войска методично продвигались вперед, пишет издание The American Conservative. 

"Украинские силы выглядят разбитыми и истощенными. Поставки, доходящие до украинских войск, воюющих на востоке Украины, составляют лишь малую часть того, что им необходимо. В большинстве случаев запасные части и новое оружие уничтожаются задолго до того, как они попадают на фронт", – пишут журналисты.

США отказываются от другого рода военной помощи Украине, пытаясь параллельно сохранить лицо политики Байдена в отношении конфликта. И тут в ситуацию вмешивается Польша с заявлением президента Дуды, который захотел стереть польско-украинскую границу. 

Издание сообщает, что после окончательного отказа Вашингтона вводить над Украиной бесполетную зону, США поручили Польше разработать тайный план вмешательства в украинский конфликт, окончательной целью которого станет захват западной части Украины. 

Однако, учитывая необходимость после столкновения польской и российской армий на украинской территории рассмотреть вопрос задействования Пятой статьи устава НАТО, администрация Байдена оставляет решение о прямом участии в конфликте за Польшей. 

"Польша вполне может стать ключом к расширению конфликта НАТО с Россией в Восточной Европе", – указано в статье.

Журналисты подчеркнули, что при этом большинство стран альянса выступают против перспективной войны с Россией, к которой наверняка привел бы открытый военный конфликт с военными НАТО.

Источник: TAC ✓ Надежный источник
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