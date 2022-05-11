Варшава видит угрозу для всей Европы в российской спецоперации

Польский премьер Матеуш Моравецкий в своей колонке для британского издания The Daily Telegraph заявил, что Россия представляет собой огромную опасность для всей Европы. В особенности новая идеология в стране – "русский мир".

Он заявил, что действия России против Украины заставили Запад задуматься о том, насколько прочна основа их собственной свободы. Особую опасность премьер-министр видит во Владимире Путине.

"В его распоряжении не только более смертоносное оружие, но и новые средства массовой информации для распространения его пропаганды", – написал он.

Моравецкий заявил, что из-за действий России в интернете плодятся фэйковые новости. Москва якобы выдумала собственные права и привилегии, а теперь оправдывает их.

"Русский мир – это рак, пожирающий не только большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы", – считает глава польского правительства.

По его словам, одной поддержки Украины в противостоянии России недостаточно – "нужно полностью искоренить новую чудовищную идеологию".

Моравецкий полагает, что РФ не остановит наступление на украинской территории, и если Европа не окажет сопротивления, то потеряет не только Украину, но и "собственную душу, свободу и суверенитет".

Напомним, в Москве неоднократно заявляли, что задач по захвату Украины в спецоперации не стоит. Владимир Путин отмечал, что Россия не намерена нападать на любую из стран Европы – только отвечать в случае возникновения угрозы.