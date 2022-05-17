Вашингтон только подбрасывает в костер дров

Обозреватель издания The American Thinker Джеймс Поплар раскритиковал политику администрации Байдена в отношении украинского кризиса. Он полагает, что США пошли по скользкому пути.

Поплар отметил, что Вашингтон с самого начала выбрал довольно прямолинейную стратегию – обеспечивать Украину защитным вооружением для сопротивления России, однако в результате это привело еще к большей эскалации. Завершение российской военной миссии, полагает он, может серьезно удивить Соединенные Штаты.

Американцы, по его словам, в российско-украинском конфликте не имеют ни четкой стратегии, ни конечной цели. Вместо того, чтобы оказать Украине помощь в скорейшем прекращении боевых действий, США решило переключиться на новое направление: "постоянное ослабление и расчленение России любой ценой". А учитывая, что американская разведка, судя по всему, научилась передавать украинской стороне информацию прямо во время активной стадии конфронтации, Вашингтон стал одним из участников конфликта, считает обозреватель.

"Риски проведения такой политики огромны, включая возможность термоядерной войны между двумя крупнейшими ядерными державами мира", – пишет он.

Американское руководство должно четко очертить границы своих национальных интересов, прежде чем принимать какие-либо крупномасштабные военные действия, указывает Поплар. Иначе США столнется с непредвиденными последствиями, включающими в себя даже "ядерный Армагеддон", сообщает телеканал "360".