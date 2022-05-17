Представитель Путина уверен в победе РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новые горизонты" сделал ряд заявлений об актуальной мировой повестке и ситуации на Украине. По его словам, сейчас Россия находится в условиях "идеального шторма" и "момента истины".

Песков полагает, что существование РФ является для западных стран раздражителем, и они готовы на все, чтобы не дать ей развиваться. При этом он уверен, что изолировать российское государство невозможно ни по одному направлению – политическому, экономическому и информационному, поскольку она занимает 1/6 часть суши.

"Россия "сдюжит" противостояние с Западом", – заявил пресс-секретарь, отметив, что страна обладает необходимым потенциалом.

Представитель президента полагает, что сейчас настал такой момент, когда недружественные страны можно начать называть враждебными. Он подчеркнул, что Владимир Путин знает, куда ведет страну, его поддерживает вся Россия, и победа будет за ней.