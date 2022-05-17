Многое будет зависеть от стороны-победителя

Мировая история никогда не сталкивалась ни с чем подобным тому, что сейчас происходит на украинской территории – крупнейшая ядерная держава ведет бои в одной стране в то время, как против нее выстраивается международная коалиция. Такого мнения придерживается политолог Дмитрий Солонников. Своим видением ситуации он поделился с "Пятым каналом".

"Пока таких серьезных, реальных выходов не видно", – отметил он.

Эксперт напомнил, что Украина готова подписать только договор о капитуляции, поэтому на мирное соглашение пока надежды нет. Прогнозы относительно вероятного исхода конфликта он выстроил, основываясь на том, какая сторона выйдет из ситуации победителем.

США и их союзники хотят окончания спецоперации в своей манере – тогда Россию ждет подобная Югославии участь. Страну поделят, военное-политическое руководство отдадут под трибунал, российский ядерный потенциал перейдет под контроль американцев. Далее Москву обяжут выплатить репарации всем заинтересованным и заберут замороженные активы на собственные нужды. Такого, считает Солонников, допустить никак нельзя.

Второй крайний вариант – победа России. Границы спецоперации разрастутся до Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей, в Киеве появится новое руководство, с которым получится заключить мирное соглашение, произойдет новая демаркация границ Украины, а нанешняя власть в стране переедет во Львов, откуда продолжит работать при поддержке Запада.

"Военные действия между двумя этими новыми частями Украины, возможно, будут продолжаться", – прогнозирует эксперт.

Такой исход, с учетом того, как сейчас продвигаются боевые действия, вполне возможен, отметил политолог.