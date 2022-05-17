"Выходов не видно": предсказано два варианта завершения спецоперации на Украине

"Выходов не видно": предсказано два варианта завершения спецоперации на Украине
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многое будет зависеть от стороны-победителя

Мировая история никогда не сталкивалась ни с чем подобным тому, что сейчас происходит на украинской территории – крупнейшая ядерная держава ведет бои в одной стране в то время, как против нее выстраивается международная коалиция. Такого мнения придерживается политолог Дмитрий Солонников. Своим видением ситуации он поделился с "Пятым каналом".

"Пока таких серьезных, реальных выходов не видно", – отметил он.

Эксперт напомнил, что Украина готова подписать только договор о капитуляции, поэтому на мирное соглашение пока надежды нет. Прогнозы относительно вероятного исхода конфликта он выстроил, основываясь на том, какая сторона выйдет из ситуации победителем.

США и их союзники хотят окончания спецоперации в своей манере – тогда Россию ждет подобная Югославии участь. Страну поделят, военное-политическое руководство отдадут под трибунал, российский ядерный потенциал перейдет под контроль американцев. Далее Москву обяжут выплатить репарации всем заинтересованным и заберут замороженные активы на собственные нужды. Такого, считает Солонников, допустить никак нельзя. 

Второй крайний вариант – победа России. Границы спецоперации разрастутся до Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей, в Киеве появится новое руководство, с которым получится заключить мирное соглашение, произойдет новая демаркация границ Украины, а нанешняя власть в стране переедет во Львов, откуда продолжит работать при поддержке Запада.

"Военные действия между двумя этими новыми частями Украины, возможно, будут продолжаться", – прогнозирует эксперт.

Такой исход, с учетом того, как сейчас продвигаются боевые действия, вполне возможен, отметил политолог.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей