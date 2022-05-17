Регион принимает активное участие в поддержке жителей ЛДНР

Активисты гуманитарной миссии Подмосковья доставили в Мариуполь 3 тонны гумпомощи. Неравнодушные жители Московского региона активно участвуют в оказании помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик.



Как сообщает издание "Радио 1", на территории Московской области волонтеры организовали пять точек сбора, где все желающие могут оставить помощь жителям молодых республик.

Кроме того, в рамках акции "Доброе дело" из Подмосковья в ЛДНР отправили автоцистерну и две фуры с гуманитарной помощью. Автоцистерну оставят в Донбассе, на ней можно будет доставлять воду, поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".