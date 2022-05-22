Путин пытается минимизировать потери с российской стороны

Российский писатель и политик Захар Прилепин считает, что спецоперация на Украине будет продолжаться, как минимум, еще полгода. Об этом он заявил в своем видеоблоге, передает "Политнавигатор".

По его словам, летом будет окончательно решена судьба Донецкой и Луганской областей – российские войска смогут их полностью освободить и перейдут в другие регионы Украины.

"Будет реально другая стадия спецоперации, потому что пойдет речь о тех областях Украины, где еще ничего не происходило, и вдруг начнет происходить", – заявил он.

При этом, считает Прилепин, основным приоритетом Владимира Путина является сохранение жизни российских солдат. Из-за этого он отдает приказы не торопиться с наступлением. Армия России покидает некоторые украинские территории, поскольку не хочет задействовать в спецоперации большее количество военных.

Писатель уверяет, что российская армия работает успешно даже в тех районах, где последние восемь лет укреплялись ВСУ. Их пытаются разрушать постепенно, поскольку время на стороне России.

"Те полгода, которые начнутся с октября – это совсем другие полгода, чем те месяцы, которые были до октября. Потому, что с октября всем будет холодно и голодно, и невыносимо, а нам будет нормально", – отметил он.

Прилепин указал, что для этого у России есть все необходимое с экономической и моральной точки зрения. Однако у Украины, возможно, уже не будет пшеницы, света, нефти и газа.