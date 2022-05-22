Мировое сообщество призвали распустить НАТО

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что после заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок вся Европа должна быть подвергнута денацификации. Об этом он написал в своем Telegram.

Ранее дипломат сообщила, что ФРГ намеревается полностью сократить зависимость от российского топлива. Она также отметила, что отказа от антироссийских санкций без договоренностей с Украиной не будет, указав, что меры Запада должны быть направлены на ослабление экономики России. Бывший глава СДПГ Оскар Лафонтен заявил, что видит в словах Бербок о "разрушении" России "язык нацисткой Германии".

Климов с подобной оценкой согласен. По его словам, ситуация показывает, что тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины.

"Подтверждают этот тезис и очередные неонацистские выходки в Прибалтике со сносом монументов освоболителям от нацизма и маршами в память сообщников Гитлера. Такое тоже понравилось бы кровожадным рейхсфюрерам", – написал он.

Сенатор полагает, что мировому сообществу следует добиться не только роспуска НАТО, представляющего главную угрозу всем, но и заняться "широкой денацификацией для искоренения опасной нацистской заразы".