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Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что после заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок вся Европа должна быть подвергнута денацификации. Об этом он написал в своем Telegram.
Ранее дипломат сообщила, что ФРГ намеревается полностью сократить зависимость от российского топлива. Она также отметила, что отказа от антироссийских санкций без договоренностей с Украиной не будет, указав, что меры Запада должны быть направлены на ослабление экономики России. Бывший глава СДПГ Оскар Лафонтен заявил, что видит в словах Бербок о "разрушении" России "язык нацисткой Германии".
Климов с подобной оценкой согласен. По его словам, ситуация показывает, что тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины.
"Подтверждают этот тезис и очередные неонацистские выходки в Прибалтике со сносом монументов освоболителям от нацизма и маршами в память сообщников Гитлера. Такое тоже понравилось бы кровожадным рейхсфюрерам", – написал он.
Сенатор полагает, что мировому сообществу следует добиться не только роспуска НАТО, представляющего главную угрозу всем, но и заняться "широкой денацификацией для искоренения опасной нацистской заразы".
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